日前有消息指沙田民政事務處助理專員林方達，因爲涉及與一宗賣淫集團案件有關而被警方拘捕。有不少網民都著眼他的薪金，他的職級竟然有5.5萬至13.5萬月薪，令不少市民驚訝。政府最近亦有推出高薪、低門檻的筍工，當中知識產權署聘請的二級知識產權審查主任職位，無需任何工作經驗起薪點也有月薪$30,325！



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應聘二級知識產權審查主任的申請人必須持有香港任何一所大學的學士學位，或具同等學歷，並在綜合招聘考試和《基本法》考試取得合格成績，亦需符合語文能力要求。獲取錄後，申請人將會按公務員試用條款受聘3年，其後或可獲考慮長期聘用。

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二級知識產權審查主任職位截至申請日期是2022年5月20日（五）下午6時正，有興趣的大家要盡快申請啦！

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打工仔剛剛進入社會犯錯是很常見的事，不少人遇見這些情況時都會很彷徨，不知道應該如何解決和向上司交代。有網民在討論區上分享自己即使已經重複檢查，但還是不小心將email發給錯誤的客人。裏面還附有另一位客人的個人資料和地址，令他不知所措。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教一班打工仔在犯下這種錯誤時應該如何解決。

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【選特首/李家超/行政長官】李家超頻頻落區為特首選舉造勢，亦不時爆出「黎明級金句」。5月5日在西九文化區出席活動時，看到一名女孩在喝樽裝飲品，口直心快表示「你第日一定係識吹樂器」。👉即睇李家超8句落區時另類黎明式尷尬金句👈