去年6.8萬人申請移民　專家：加拿大寬鬆吸青年　料移英數字續減

本港移民潮未完，政府最新「香港居民移居外地的估算數字」顯示，2022年錄得10,300宗「無犯罪紀錄證明書」（俗稱「良民證」）申請，主要作移民用途，雖然按年減少30%，但仍未回落至2019年前數字。而根據英國內政部早前公布，去年有57,800份BNO「5+1」申請，由此推算，本港年去有約68,100宗移民申請。



有移民顧問分析，澳洲移民政策不及加拿大寬鬆，加拿大成為最熱門移民國家，當中尤以30歲以下年輕人比例居多，估計未來都會繼續吸引年輕人。至於英國，他相信「要走嘅都走晒」。



保安局根據申請「良民證」作移民目的等資料，估計2022年有10,300宗申請人移居，較2021年14,700宗減少30%。移居目的地首位為加拿大，錄得3,700宗上升六成，是近五年來首次上榜首；其次為澳洲錄3,100宗減少四成；美國錄1,100宗排第三。

+ 6

英國BNO「5+1」去年5.7萬宗申請

至於近年實施BNO「5+1」的英國，保安局指，由於英國及部分國家或地區沒有要求所有簽證申請人遞交「良民證」，所以沒有納入估算之列。據英國內政部最新數字，截至今年首季已接獲17.25萬份申請，當中2022年有57,800份申請。

2022年「良民證」3.5萬宗申請 五年升51%

保安局指出，警務處發出「良民證」是供申請人申請各類入境簽證或申請領養小孩之用，而在2018年至2022年，作各類簽證用途包括移民、升學及工作等約佔申請總數九成，由23,524宗上升至35,554宗，五年間升幅達51%。

當局重申，即使申請「良民證」目的為移民，但香港居民最終未必能成功申請移居簽證，而取得移民簽證的香港居民，亦不一定會移居有關國家或地區。

移民顧問：移英港人要走嘅都走晒

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，加拿大救生艇計劃逐步放寬，的確吸引不少年輕人，他近期接獲移民查詢中，有七成考慮移民加拿大，主要都是30歲以下年輕人，而且加拿大是傳統受歡迎移民國家，估計未來仍然是港人移民熱點；至於移民英國，張家禧估計「要走嘅都走晒，留底嘅都有自己打算」，未來可能會平穩下跌。