粉嶺高球場土地供應至少延兩年　布局研究仍待展開　團體批欠決心

香港哥爾夫球會宣布，「LIV Golf職業巡迴賽」（LIV Golf）明年將落戶香港，並擬在已被政府收回的粉嶺高球場舉行，再次引起外界關注粉嶺高球場的發展進程。

發展局早前公布後五年期公營房屋的造地情況，首次披露粉嶺高球場的土地供應將延期兩年，但實際造地情況仍有待技術研究和司法覆核案再調整，意味着延期有可能超過兩年。發展局回覆查詢時，重申粉嶺高球場建屋項目，仍是政府未來10年的供應項目之一，土拓署即將展開布局相關的技術研究，預料結果一年後出爐。

本土研究社批評，粉嶺高球場是罕見佔地較大地用地，憂慮在再三拖延下，涉及1.2萬伙公營房屋單位遲遲未能兌現，將嚴重影響公屋輪候時間。他又指當局在改劃獲通過一個月後，仍未展開研究，難以反映當局建屋的決心，強調研究和司法爭議可以兩條腿走路，促請當局盡快展開研究和公布相關時間表。



▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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預計可供建屋年度 推遲至2027/28

發展局早前公布後五年期落成的公營房屋的造地情況，當中落入「其他」類別的項目，包括「粉嶺高爾夫球場用地局部發展」，預計可提供的單位仍然維持在約1.2萬伙，佔地面積仍為8公頃，但預計可供建屋的年度則推遲至2027/28。

文件的備註提到，粉嶺高球場建屋方案仍要視乎下一階段技術研究和相關司法覆核結果，建屋計劃或須調整。

粉嶺高球場北端9.5公頃的擬建屋用地，由擬劃為住宅用地，「轉軚」改劃作「未決定用途」地帶，申請上月20日已獲城規會「開綠燈」，預料行會本月內會審議方案。發展局早前表示，在城規會完成討論後，土拓署便會立即展開布局設計、發展參數等研究，以符合環評審批條件。

事隔一個月，發展局上周四（16日）回覆查詢時強調，粉嶺高球場建屋項目仍是政府未來10年的供應項目之一，土拓署即將展開研究，涉及的範疇包括檢視房屋發展的布局設計、樓宇高度和發展密度，以及修改布局設計報告和擬備詳細景觀及視覺設計報告等，研究需時約12個月。

當局又指，粉嶺高球場建屋計劃延期兩年，是考慮到土木工程拓展署所需要進行的審視及之後的改劃程序等等，但強調一切仍需視乎下一階段的研究和相關司法覆核，而有相關結果出爐後，政府會跟進建屋所需的法定改劃程序。

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覆核案明年5月開審 研究報告屆時或未出爐

粉嶺高球場司法覆核案將於明年5月開審，預料審期3日，但土拓署的技術研究需時約一年，或會出現打完官司，研究報告仍未出爐的局面。

翻查資料，發展局去年的造地情況中提到，粉嶺高球場建屋用地擬在2025/26年度，移交房屋署發展，而運房局去年6月回覆立法會議員質詢時亦提到，擬議方案佔當時的後五年期，即2027/28至2031/32年度的公營房屋供應4%，換言之，涉及的1.2萬伙公營房屋單位將延期至少兩年。以現時公屋興建一般需時約4至5年推算，最快在2031年才有望入伙。

本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／張浩維攝）

本土研究社促當局啟動研究

本土研究社成員黃肇鴻表示，粉嶺高球場擬發展用地佔地8公頃，是罕有相連的大片用地，亦是少數可發展過萬伙的擬建公營房屋項目，惟項目須推遲至少兩年，更有可能受司法覆核影響而再三推遲，將會嚴重影響公屋輪候時間。

他續指，粉嶺高球場發展亦揭示棕地等其他發展項目，亦有機會遭既得利益者阻撓，而拖慢發展，憂慮未來的建屋計劃難以如期落實，令公營房屋供應落後於承諾。

對於當局仍未開展進一步環評研究，他表示，「JR（司法覆核）還JR，研究還研究」，認為當局至今仍未行動，難以反映其建屋決心，促請當局盡快啟動相關研究，以在司法覆核結果出爐時，便可隨即進行下一步改劃程序，加快建屋進程。