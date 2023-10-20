粉嶺高球場｜長春社：非建屋方案料行會通過　或再遇攔路虎遭JR

粉嶺高球場改劃建屋方案爭議未止，城規會今日（20日）閉門會議商討後，通過將北端擬建屋土地，暫時改劃作「未決定用途」地帶。香港哥爾夫球會強調，擬議建屋的「舊球場」有重要歷史、生態等價值，未來舉辦國際賽事亦需用齊三個球場，促請當局維持舊球場作高球場用途。

長春社公共事務經理吳希文表示，在城規會完成審議後，將走到最後一步，即交由行會拍板，而「未決定用途」地帶非建屋發展，爭議性較少，而行會過往亦較少反對城規會的決定，預料行會通過的機會大。但他強調，哥球會仍可就今次城規會的決定司法覆核，成為整個城規程序的「最大變數」，一旦要再次訴諸法庭，或會令建屋期大為延遲。



▼政府宣布收回部份粉嶺高球場土地時序▼



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香港哥爾夫球會。（資料圖片／梁鵬威攝）

哥球會：三個球場缺一不可

香港哥爾夫球會表示，雖然城規會的決定已修改規劃大綱圖中，有關建屋字句為建議，但強調「舊球場」，即擬議建屋用地，有重要的歷史、生態、經濟和體育價值，不應作為建屋用途。

哥球會又指，維持「舊球場」完整性至為重要，堅定反對將之發展作房屋用途，又指未來一年將有一系列超級國際賽事在粉嶺球場舉辦，包括明年3月舉辦的「LIV高球夫巡迴賽」，強調「三個球場缺一不可」，希望政府維持「舊球場」原狀，保留作高球場用途。

長春社公共事務經理吳希文。（資料圖片／鄭子峰攝）

長春社：暫劃為「未決定用途」並不罕見

長春社公共事務經理吳希文表示，若申請改劃的案件涉及司法覆核等司法程序，城規會一般會在諮詢法律意見，在內部評估後才會召開會議，故在案件未有定案期間，城規會通過將粉嶺高球場擬議建屋用地，暫劃為「未決定用途」地帶的做法並不罕見，形容司法程序和城規程序是「兩條腿走路」。

他續指，現階段城規會已完成其審議工作，方案將留待行會決定是否通過，但過往行會反對城規會決定的做法罕見，加上「未決定用途」地帶為土木工程拓展署就發展參數和布局等作進一步研究前的緩衝，認為爭議性不大，相信被推翻的機會較少。

粉嶺高球場司法覆核案將於明年5月開審，他認為屆時不論政府勝訴與否，都需要就最新的發展參數，或最新的改劃決定，再次向城規會提交改劃申請，公眾將可再次發表意見，但城規會精簡程序安排已經生效，粉嶺高球場建屋方案有機會壓縮至最多11個月內完成，相信對建屋進度不會有太大影響。

立法會議員梁文廣。（資料圖片）

若二次司法覆核將影響建屋進度

惟吳希文特別提到，哥球會仍可就城規會的決定再次提出司法覆核，雖然就同一方案在不同程序上，訴諸法庭的情況並不常見，但一旦觸動到第二次司法覆核，將會對建屋進度帶來較大影響，成為擬議建屋計劃的「最大變數」。

立法會議員梁文廣表示，城規會通過維持「未決定用途」地帶是預期之內，但希望當局能在司法覆核案有定論後，盡快推行建屋計劃，令擬議公營房屋工程能盡快上馬，以填補現時公屋短缺的問題、解決市民水深火熱的住居問題，強調透過住屋解決問題才能緩和現時社會的怨氣。