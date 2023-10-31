神舟十六號成功著陸　3名航天員身體狀態良好　載人飛行圓滿成功

在太空駐留5個多月，完成全部既定任務後，週二（10月31日），神舟十六號航天員乘組乘坐神舟十六號載人飛船返回內蒙古東風着陸場。

在早上9時15分，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員全部安全順利出艙，健康狀態良好。官方宣布神舟十六號載人飛行任務取得圓滿成功。



早上7時，神舟十六號搜救隊伍、東風著陸場已準備完畢。7時25分，飛船返回制動開始，景海鵬、朱楊柱、桂海潮三位航天員在返回艙內表示，「飛船正常、身體狀況良好。」航天員落地後，將有醫護為他們檢查身體。

約7時50分，神舟十六號載人飛船推進艙與返回艙成功分離，返回艙進入大氣層。7時54分神舟十六號離開「黑障區」，十幾分鐘後即將著陸。航天員在艙內說：「感受到重量。」且聽到了風聲。

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8點11分，北京報告第4次落點預報。4次落點預報後，搜救對將確認航天員落點準確位置。8時12分，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。約8時20分，返回艙艙門打開，航天員著陸姿勢較偏側。其後，醫監醫保為航天員進行身體狀態檢查，報告正常。航天員在艙內表示，「我們已安全著陸。」在醫監醫保的協助下準備出艙。

3名航天員陸續出艙

上午約9時，航天員景海鵬首位出艙，向大家揮手致意。作為4次飛天的航天員，他表示「這次太空出差感覺很爽」，並對兩位夥伴表示感謝讚賞。「為我的兩位好搭檔好夥伴好兄弟的精彩表現點讚！向祖國致敬，向全國各族人民致敬。」

作為中國首位航天飛行工程師朱楊柱激動表示，自己「非常幸運」，也一定會堅守初心，爭取早日重返天空，「回家感覺真好，中國太空站永遠值得期待！」

隨後，首上太空的載荷專家桂海潮剛出艙就表示，已經開始期待下次太空出差，這次圓滿完成任務「感覺真幸福」。桂海潮表示，「從學生成長為教師，又幸運地成為一名航天員，把科研工作搬到太空。在中國空間站的每一天，都過得充實、美妙。期待再次到中國空間站出差，探索更多科學奧秘！」

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神舟十六號載人飛船返回地球過程（點圖放大）：

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10月30日晚，神舟十六號載人飛船與空間站組合體成功分離。神舟十六號航天員手持高清相機，透過飛船繞飛完成了以地球為背景的太空站組合體全景影像拍攝。

後續，神舟十六號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，在中國空間站出差5個月後，四度飛天的航天員景海鵬、中國首位圓夢太空的航天飛行工程師朱楊柱、中國首上太空的載荷專家桂海潮踏上回家之路。

神舟十六號乘組（點圖放大）：

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2023年5月30日，神舟十六號載人飛船定於當日上午9時31分發射升空。大約9點50分，官方宣布，神舟十六號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

回顧神舟十六號發射升空（點圖放大）：

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5月30日下午，神舟十六號飛船已完成五次自主變軌，逐漸接近中國太空站。下午近5時，神舟十六號載人飛船成功對接中國太空站組合體，3名航天員將從神舟十六號載人飛船進入天和核心艙。

約6點半，在載人飛船與中國太空站組合體成功實現自主快速交會對接後，神舟十六號航天員與神舟十五號航天員乘組在中國太空站「會師」。