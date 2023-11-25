新紮師兄｜投身金融界八年　棄接管父親生意　英國回流圓督察夢

新一期學警快將出更。有見習督察學員，在英國投身金融行業八年，更一度赴上海接管父親生意，最後毅然回流投考加入警隊，希望一圓兒時夢想；有人擔任13年警員，期間不斷進修，4次投考屢敗屢戰，終成見習督察，更獲施禮榮盾及榮譽警棍。



丘逸龍放棄父親生意，追夢加入警隊。（林靄怡攝）

6歲那年，他與父親首次一起看電影，這一齣電影是《飛虎雄心》，從此令他立志成為一名警察。他是見習督察學員丘逸龍。36歲的丘逸龍，6歲跟隨母親到美國生活，14歲移居英國，大學會計金融學系畢業。丘逸龍按照父親的期望，投身金融行業達8年，之後更到上海協助父親管理生意。他說，一直希望投考警察，但不停給予自己各種藉口，例如要子承父業，自己亦不諳中文。

自小移居外國中文能力欠佳 每日抄寫報紙社評訓練

經過長時間的心理掙扎，兩年前他決定要追尋警察夢想，由於中文能力是弱項，為了做好投考準備，他每日會抄寫一篇報紙社評，學習中文。他亦向父親坦白說出想法和決定，明言不會再管理生意，未料父親竟然非常支持他的決定，「其實從讀書到做野，佢都冇反對過，反而係我認為佢會想我咁樣做，為咗達到佢對我嘅期望，而行咗我以為佢想我行嘅路。」去年，他申請投考見習督察，經過訓練後，他終於快將畢業圓夢想，並將派駐尖沙咀。

朋友支持入警隊 料警宣傳有助警民關係改善

2019年反修例運動後，本港警民關係跌到新低，丘逸龍指，經過警隊的宣傳，市民會更了解警隊工作，相信警民關係會越來越好。他指，身邊朋友都支持警察，即使有人政見不同，也能明白互相的界線，沒有朋友因此與他疏遠或有微言。

+ 3

丘逸龍放棄了父親的生意，加入警隊；學警梁春美亦暫時放棄與3歲兒子的親子時光，而追尋警察夢，甚至愛子生病，也因要專注應付考試，而決定完成考試後才去探望。梁春美在22歲時曾經成功投考警員，惟因未能調節體能及心態，最終一個月後離開學堂。她之後輾轉做過不同行業，2019年反修例期間，她剛好懷孕，期間看到當警員的舊同學因工受傷，「果陣有諗點解自己幫唔到手」，令她更想再度投考警察，加上多年心繫警察夢，亦希望兒子樹立榜樣，於是再接再勵，「喺邊度跌低就係邊度企翻身」。

梁春美指，在學堂受訓期間，兒子曾經生病，發燒、肚瀉多天，更需入院治療，「果時正值考試，我都好緊張我嘅學業」，幸好有母親協助，支援丈夫照顧兒子。她亦堅持考試後，獲教官批准才外出探望愛子。今屆學警有24人是女性，她指，大家年齡相約，有共同話題，互相扶持下，成功渡過27週訓練。

入職警員13年的楊子健，經進修及4次投考後，終成見習督察，更是今期施禮榮盾及榮譽警棍得獎人。 （林靄怡攝）

任警員13年間 不斷進修投考四次 成見習督察

另一位見習督察學員、已為人父的34歲楊子健，是今屆施禮榮盾及榮譽警棍得獎人。他本身是一位有13年經驗的警員，2010年他修讀毅進文憑後加入警隊，一直有志晉身為督察，於是他不斷努力進修，完成高級文憑後，再修畢學士學位，四次投考後終於成功。

成為督察之路迂迴，楊子健指，從小打跆拳道，磨練意志，同時受到哥哥的啟發。他說，哥哥年輕時學業成績不佳，之後投身建造業，透過不斷進修，加入政府建築處，再成為督導級人員。哥哥任職輔警，成為警隊一員的時間比楊子健短，卻更早成為警長，2019年反修例運動期間更是防暴警察，他因此追隨哥哥步伐，令他不輕言放棄。

薛富盃得獎人鄢品豪因兒時經歷而立志成為警察。（林靄怡攝）

而至於獲薛富盃的警員鄢品豪，自小是單親家庭長大，與母親相依為命。他說，小學時，一位朋友在佐敦佐治五世公園，突然受到一名精神紊亂人士襲撃，感到無助和恐懼之時，幸有警察及時出現並果斷制止，令他明白警察的重要性，亦對這個職業充滿崇敬和感激之情，於是立志成為警察。

警5月起放寬入職要求 學員不認同質素降

警隊今年5月起放寬三項入職要求，包括取消最低身高及體重要求；降低對投考者視力的要求，又增設警員中英文筆試，為未能符合語文要求的投考者，提供多一個入職途徑。四位新紮師兄及師姐均不認為新一批警員的質素會下降。丘逸龍稱，不認為警隊有降低入職要求，只是增加可以篩選的人選，即使放寬申請要求，但不代表能成功通過訓練，「呢度個訓練同要求都係好艱辛，唔係話入到嚟就一定完成。」鄢品豪則認為，部份人身高可能差一厘米，但有其他特別專長，如電腦人才可幫助警隊用科技執法。

梁春美指，學堂會針對性地訓練同學，如同學體能較差，會有額外更多體能訓練，務求27週內同學體能快速提昇；楊子健則指，所謂降低入職要求，只是跟隨社會轉變。