油塘混凝土廠牌照失效水泥車仍進出　議員批有漏洞向申訴署投訴

位於油塘東源街20號的混凝土廠，多年來被指對區內造成空氣污染，空氣污染管制上訴委員會周三（22日）否決其續牌上訴，牌照正式失效。不過，今日（24日）下午現場所見，仍有不少混凝土車出入工廠，有議員認為環保署執法不力，就環境署的執行情況向申訴專員公署投訴。負責混凝土廠營運的中國混凝土有限公司聲明指出，牌照失效後已停止牌照指明的水泥工序，《香港01》正就事件向環保署查詢。



現場所見，今日仍有不少水泥車進出工廠。（梁偉權攝）

環保署日前已去信要求必須即時停止涉及水泥工程

中國混凝土有限公司於早前就20號廠房不獲續牌，向空氣污染管制上訴委員會上訴。不過，環境保護署日前公布，空氣污染管制上訴委員會已駁回有關上訴。當局指該廠指明工序牌照即時失效，已去信要求該混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程，包括混凝土生產 。

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每隔幾分鐘就有混凝土車出入

今午在相關混凝土廠外視察所見，混凝土廠外牆已搭建棚架，被圍網圍住，高峰期有十多輛混凝土車泊滿街道兩旁，而每隔幾分鐘就有混凝土車出入混凝土廠。口門一名身穿便服的職員，當見到記者拍照亦十分敏感，立即上前查明來意：「知道你哋難做，影完好快啲走啦。」

中國混凝土有限公司：已停止牌照下的水泥工序

混凝土廠外，貼上一張中國混凝土有限公司的聲明，內容指20號混凝土廠在沒有相關牌照情況下，已停止指明牌照的水泥工序，公司將只會使用總筒倉容量不超過50公噸的條件下，維持營運生產混凝土。該公司又指，會向環保署作出書面報告，並計畫清理廠內其他筒倉內的水泥物料。

中國混凝土有限公司在工廠外張貼聲明。（梁偉權攝）

中國混凝土有限公司稱，會向環保署作書面報告。（梁偉權攝）

顏汶羽指混凝土廠沒牌照仍運作 反映制度有漏洞

立法會議員兼觀塘區議員顏汶羽指，混凝土廠的續牌申請被否決後，上訴期間仍可繼續運作，反映制度有漏洞，今日已就環保署的執法不力，向申訴專員公署投訴。