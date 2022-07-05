西貢區議會通過成立混凝土廠監督小組　7人加入成為委員

近年政府擬把油塘混凝土廠搬遷至將軍澳第137區，遭到當區居民反對，惟城規會早前已通過審議，批准在將軍澳 137 區興建混凝土廠。西貢區議會今日（5日）通過成立「監督將軍澳臨時混凝土配料廠工作小組」，以跟進混凝土廠對將軍澳區帶來之相關地區問題。



因應城規會通過審議，批准在將軍澳137區興建混凝土廠，將軍澳居民對混凝土廠其後會否嚴重影響區內環境衞生及交通問題表示極度關注。今日舉行的西貢區議會會議中，區議員張展鵬動議成立監督小組，監督137區混凝土廠運作情況，恆常與部門、營運商及持份者保持緊密溝通，反映及跟進相關問題；目的是不要讓將軍澳成為「油塘翻版」，並保障將軍澳市民生活質素。

有關動議在會上獲一致通過，該「監督將軍澳臨時混凝土配料廠工作小組」建議直接由西貢區議會管轄，並有四點擬議的職權範圍，包括督促政府部門確切落實承諾的紓緩措施、同時監察該臨時混凝土配料廠營辦商的營運（如廠房、輸送帶、躉船、車隊、排污），收集環保顧問數據及資料，以及收集居民意見。

席上邀請區議員以舉手方式加入工作小組，共7人加入成為委員，並由張美雄擔任召集人。