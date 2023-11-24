聖誕節｜旅發局20米高聖誕樹西九亮燈　增HELLO Hong Kong打卡位

本港將迎接疫後首個聖誕節及元旦，旅遊發展局今日（24日）起至明年1月1日，舉行「香港繽紛冬日巡禮」。其中最受矚目的西九文化區逾20米高巨型聖誕樹，今晚亮燈，天朗氣清，紫色的晚霞與聖誕樹及維港景色互相輝映，吸引大批市民及旅客打卡。



至於聖誕樹旁的海濱聖誕小鎮，亦已換上新裝飾，，而今年新增HELLO Hong Kong打卡位。即使距離聖誕節尚有一個月，現場聖誕氣氛已相當濃厚。



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有多個巨型LOVE標誌、聖誕樹及聖誕馴鹿裝飾

過去數年疫情期間，無阻旅發局推行「香港繽紛冬日巡禮」，在西九文化區佈置巨型聖誕樹。而今年「香港繽紛冬日巡禮」繼續在西九文化區藝術公園海濱草坪舉行，海濱聖誕小鎮亦已換上新裝飾，並放有多個巨型「LOVE」標誌、聖誕樹及聖誕馴鹿等。

焦點為高逾20米、相等約6層樓高的巨型聖誕樹，掛滿幻彩燈飾，樹頂更放有巨型閃耀五角星作點綴。今日天朗氣清，臨近日落時份，紫色的晚霞與聖誕樹及維港景色互相輝映。入夜後燈飾更綻放光芒，吸引市民及旅客不斷打卡留念，亦有人在草地上搭起帳篷欣賞美景。

▼2021.12.24 巨型聖誕樹引數百人排隊合照▼



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12月21日至30日巨型聖誕樹旁設市集

巨型聖誕樹將於每日下午5時亮燈，聖誕小鎮於12月24日、25日及31日，將延長至翌日凌晨1時，其他日子則開放至晚上11時。同時，首個西九聖誕露天市集，同樣在藝術公園大草坪舉行，日期為12月21日至30日。屆時將設有25個特色攤位，亦有創意餐飲、現場表演及聖誕寵物驚喜。而聖誕節期間，聖誕老人會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋出現，送上驚喜。

此外，今年旅發局將推出8場全新的「冬日維港水上煙火」，並在12月9日及10日、16日及17日、23日至26日，晚上8時在維港綻放，每場時長10分鐘。屆時海上將呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括聖誕樹及禮物等，更會再現「HK」字樣的煙火。