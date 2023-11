置地公司家基金辦聖誕樹籌款活動　暫獲130萬元支持非牟利機構

「置地公司家基金」趁聖誕節將至,舉辦「置願聖誕樹」籌款活動,鼓勵置地公司的租戶及業務夥伴作出捐款,贊助於聖誕節期間擺放在置地中環物業組合內的聖誕樹,11月初首次推出以來,至今已獲得27間租戶和業務夥伴捐助,籌得超過130萬元善款,本次活動籌得的所有款項將全數捐贈予「置地公司家基金」指定的非牟利機構合作夥伴,或由贊助者指定的慈善機構。



置地公司今日(15日)舉行置地廣場中庭「Celebrate the Gift of Each Other」亮燈儀式,置地公司行政總裁黃友忠與數個非牟利機構代表出席,選出了三棵由贊助商以自己風格裝飾的最佳「置願聖誕樹」,並頒發獎項。

該聖誕慶祝活動為「置地公司家基金」每年最大規模的籌款活動的開始。基金支持多家非牟利機構,合作推出多個項目旨在促進年輕人向上流動,今年繼續為本港的年輕人提供支援,全面支持和參與由香港地方志中心舉辦的「美麗香港 — 青年自然生態導賞員計劃」,為有志投身可持續旅遊行業的青年提供工作機會,另又為年輕人提供更好的生活和學習環境。

今年的重點項目之一是與「凱瑟克基金」共同資助的明愛「荃灣廳堂 – 劏房戶延展生活空間計劃」,為有需要的低收入家庭提供多用途的社區生活空間,預計未來三年將惠及超過三千名居住在劏房的人士;基金亦與香港中華基督教青年會合辦「青年夢想啟航」社區計劃,從學業支援、健康及保健、青少年成長支援及照顧者支援四個方面,全面支持劏房家庭。