聖誕節｜旅發局西九擺放20米高聖誕樹　12月上映維港水上煙火

聖誕節及新年即將到來，旅遊發展局今日（15日）公布，將於11月24日至2024年1月1日舉行「香港繽紛冬日巡禮」，當中最矚目的全新冬日維港水上煙火，將於12月9日起，連續三個周末及橫跨聖誕節假期上映，將會呈現HK字樣、禮物盒等造型，與西九文化區海濱長廊的海濱聖誕小鎮內高逾20 米、相等於逾6層樓高的「巨型聖誕樹」互相輝映。



另外，旅發局公布10月有345.9萬人次遊客訪港，當中270萬人次為內地客，其他75.9萬則來自外地。首十個月累計有2,678萬人次遊客訪港，已超過旅發局今年1月預期的約2,580萬旅客人次。旅發局相信在連串冬日節慶盛事帶動下，有信心全年旅客量可超過3,000萬人次。



聖誕老人會突然出現海濱聖誕小鎮

「香港繽紛冬日巡禮」主要分兩個部份。其中海濱聖誕小鎮今年將換上新裝飾，本月24 日起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。焦點為高逾20 米、相等於逾6層樓高的「巨型聖誕樹」，掛滿幻彩燈飾，樹頂更有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後燈飾綻放光芒，與維多利亞港美景互相輝映。

小鎮內有多個巨型「LOVE」標誌、聖誕小樹、聖誕馴鹿等，充滿節日氛圍；於聖誕節期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋出現，送上驚喜。

維港水上煙火指定日子晚上8時發放 更易影到「HK」字樣

旅發局指今年夏季在灣仔海濱舉行的「樂聚維港嘉年華」 中「幻彩詠香江」水上煙火大受歡迎，吸引多名市民旅客歡聚於維港，故此今次「香港繽紛冬日巡禮」推出八場、每場10 分鐘的全新「冬日維港水上煙火」，將於12月9日及10日、16日及17日、23日、24日 (平安夜)、25日 (聖誕節) 及26日(拆禮物日)晚上8時在維港綻放，在海上呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括聖誕樹及禮物等。

曾於夏季吸引不少人打卡的「HK」字樣煙火，會於冬日維港水上煙火再度出現。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，與夏季煙花匯演不同，「HK」字樣不會放在開始時出現，而是改在中間，可以更容易拍攝到。

旅發局表示，全球首個《魔雪奇緣》主題園區在香港迪士尼樂園開幕、海洋公園聖誕活動亦加入小王子元素，加上城中多項節日慶祝，將香港打造成為亞洲最有聖誕跨年歡樂氣氛的城市之一。