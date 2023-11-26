調查指六成母親缺Me Time　全職媽媽憂錯過學校來電致手機不離手

當一名女孩變成了一位母親後，沉重的育兒壓力，令她們漸漸忽視了自己。有機構調查發現，有超過六成婦女沒有足夠「Me Time（個人時間）」；亦有四分一人會因有「Me Time」而內疚，因為有「Me Time」或會導致沒有足夠親子時間。

有年輕媽媽擔心兒子上幼稚園後，老師會隨時因兒子的問題找她，即使用膳也手機不離身；亦有人因成為全職媽媽而失去自信，幸得家人及機構協助，慢慢學懂放手，重投職場，增強自信心。



香港路德會社會服務處公佈「婦女自我發展」調查結果，發現61%婦女因育兒令「Me Time」不足，兩位媽媽Crystal（左二）及Mina（右二）都曾因育兒感到壓力。（余睿菁攝）

全職媽媽自覺失自我覺價值

Crystal育有一名已讀中學的女兒及8歲的兒子，本身從事飲食業的她，在幼子出生後就沒有工作，全職成位家庭主婦。沉悶的家務，令她十分頹廢，失去人生目標，沒有自我價值，也沒有傾訴對象，唯有靠畫畫抒發。

畫畫是Crystal的興趣，但一直只是在網絡上自學，「興趣班，小朋友鍾意，幾多錢都會報，但用喺自己度就唔捨得。」Crystal表示，香港路德會社會服務處的姑娘「點醒咗佢」，小朋友已長大，不用每事幫忙，令她醒覺為人母親也要適當地放手，剛好中心有彩繪課程，更會參與義工為小朋友及老人家彩繪，子女也樂於成為她的練習模特兒，兒子經常要她畫寶可夢的精靈，非常認同母親的手藝。

Crystal（中）成為全職媽媽後，自我價值觀低落，幸學懂放手後，成功發展興趣，整個人變得自信。（余睿菁攝）

返回職場重拾自信

上月起，Crystal更鼓起勇氣重投職場，在幼稚園全職工作，雖然丈夫工作時間很長，但幸有奶奶每天幫忙照顧。她發現放手後，子女更快獨立，每日放工，兒子都已把功課做好，而她亦繼續練習彩繪，向彩繪師的目標出發。

Crystal指一班媽媽一起參加興趣班，一起談天交流，有助抒發壓力。她寄語媽媽們，就算時間再少，都要給自己一點點「Me Time」，發展自己的興趣，會有助增加自信，人生經歷也豐富很多。

憂慮兒子情況 媽媽用膳電話不離手

另一位媽媽Mina在兒子出生初時，奶奶仍能幫她照顧小孩，她得以繼續在酒店擔任文書工作，惟後來奶奶身體變差，她只能離開工作崗位，全職照顧小孩，接近三年沒有工作。其子樂樂現時就讀幼稚園K2，Mina指兒子非常「黐身」，起初上幼稚園時都會大哭，還比其他小朋友哭得更長更久，那時其他家長的安慰說「小朋友係咁架啦！」也會成為她的壓力，她每次都是敷衍回答。

成為全職媽媽後Mina （右）難以放心兒子的在學表現，即使在吃飯也經常擔心老師隨時致電。（余睿菁攝）

Mina續指，兒子K1時，她送了小朋友上學後，丈夫有邀請她外出行街用膳，她卻擔心兒子，「佢喊得咁犀利，會唔會老師打嚟？就算我食緊嘢，我都不停望住個電話。」但隨著小朋友不斷進步，加上丈夫會與她分擔育兒壓力，亦非常主動幫助教導小朋友寫字，放假亦主動表示會與兒玩耍，叫她放心外出，令她心態慢慢改變，與朋友外出時更能專心與朋友相處。

現時Mina的兒子就讀全日制幼稚園，每天上課七小時，她有時會與丈夫二人世界，又會上深圳玩樂。另外，她亦已重投本行，重新兼職工作，笑指工作也是「Me Time」的一種，而且工作上的滿足感令她更有自信，比以前開心。

調查：四分一受訪者對有Me Time感內疚

香港路德會社會服務處公佈「婦女自我發展」調查結果，調查於本年9月至10月期間進行，905份有效問卷中，發現61%婦女因育兒令「Me Time」不足，甚至有26%受訪者對有「Me Time」感到內疚，當中48%人會感到高度內疚，因為有「Me Time」會導致沒有足夠親子時間，既擔心孩子成長發展，又怕子女會想念媽媽以及麻煩到別人幫手照顧，當中亦有人指出「Me Time」會令睡眠時間減少，會影響健康，陪伴子女時亦容易脾氣。

受訪者表示如獲得者支援，希望可以透過工作機會、持續進修及參加興趣班來幫助他們有效建立照顧家庭以外的角色。 有見及此，香港路德會社會服務處轄下的兒童及家庭服務組由本月開始展開為期一年「照顧媽me行動」，包括舉辦技能培訓，例如美甲、彩繪等課程，鼓勵婦女預留個人時間發展潛能。另外，亦會舉辦大灣區與交流團，讓香港及中山兩地婦女互動交流。

機構建議，大眾要去除角色定型的枷鎖，不應將照顧孩子、分擔家務等日常事務集中在母親身上，亦應多欣賞婦女的付出，例如一聲「辛苦你了」、「謝謝你的照顧付出」等。家人亦可給予婦女適當的「Me Time」，讓他們重新獲取力量、舒緩壓力及取得生活平衡；婦女亦要學習關懷自身的身心靈健康，遇到壓力時要懂得向外尋求協助。