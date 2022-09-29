九成照顧者疫下處高壓狀態　現心靈疲勞　專家籲預留「Me Time」

香港有不少「老老照顧」 個案，疫情下白頭人照顧白頭人更艱辛。香港復康會今年7至8月網上訪問153名照顧者，其中42%的照顧者本身亦是60歲以上，結果發現近九成以上受訪者處於高壓狀態，出現感到心靈疲勞、困身及覺起居生活習慣有變動等狀況，其日常飲食狀況亦未如理想，未能食用足夠肉類及奶類，亦未能接觸足夠陽光。專家建議照顧者應為自己預留時間，進行一些自己感興趣的事情減壓，又提醒照顧者需保持均衡飲食等，有助減少抑鬱症狀。



機構調查指，九成以上受訪照顧者處於高壓狀態。（受訪者提供）

復康會調查邀請受訪照顧者，評估其負荷指數及營養健康等，在13個負荷情況中，有高達89%受訪者指經常或有時出現7個或以上狀況，顯示其處於高壓狀態。當中，指感到心靈疲勞、困身及覺起居生活習慣有變動的受訪者超過九成，其餘狀況為覺情緒上要適應、感到不方便及感身體疲勞等。

調查又顯示，只有23%受訪照顧者，每天進食足夠份量的肉類，亦只有一半受訪者每日飲用足夠的奶類製品，不少人認為食材昂貴及欠缺對食材營養知識等。

調查又指出，近七成受訪者未能接觸足夠陽光，當中僅三成人指能每天接觸陽光，更有7%人稱一周七日也未能接觸陽光，對其生理及心理帶來負面影響。

英國及澳洲註冊臨床心理學家萬家輝。（受訪者提供）

英國及澳洲註冊臨床心理學家萬家輝表示，照顧者壓力比一般人高，因望不到完結的一天、又不能辭去工作，惡性循環下，照顧者長期受壓，患上焦慮及抑鬱的風險增加。他建議照顧者要預留「Me Time」，要有屬於自己的時間表，例如逛街、靜坐等。