沙頭角遊覽｜市民12月起可網上申禁區紙　「個人遊」每日限300個

警務處於今日（27日）正式推出「香港警務處網上服務平台」，首階段讓市民在網上申請邊境禁區許可證、道路活動許可證以及外景拍攝等三個服務。由於沙頭角將於明年1月起實施第二期開放，全面開放中英街以外的地方，市民可於12月1日起在網上申請沙頭角旅遊禁區許可證，每日1,000個名額，旅行團名額700人，個人旅客300人，市民需最少3個工作天前申請。



「警務處網上服務平台」今起啟用 推出3項服務

為達致全面電子化的目標，警務處斥資2000萬推出「香港警務處網上服務平台」，首階段讓市民在網上申請邊境禁區許可證、道路活動許可證以及外景拍攝等三個服務。市民可在網上填寫表格，遞交申請所需文件，查看申請進度等。

沙頭角擴大開放至中英街以外地方 每日總名額1000個

沙頭角將於明年1月起實施第二期開放，全面開放中英街以外的地方，市民可於12月1日起在網上申請沙頭角旅遊禁區許可證，每日1,000個名額，旅行團名額700人，個人旅客300人，市民需最少3個工作天前申請，較以往需時4至7個工作天為快。獲批後，市民可在網上下載電子禁區證，新的電子邊境禁區證設有二維碼，讓警務人員在禁區前掃描即可。

沙頭角去年中首期局部開放碼頭禁區方便市民到外島遊覽，保安局指獲得不少市民同當地居民支持，之後積極籌備第二期遊覽開放計劃，由明年1月起，市民可以遊覽沙頭角除中英街以外的地方，局方逐步落實計劃細節。

局長鄧炳強多次拍片介紹沙頭角禁區，「係一個好靚同好有歷史文化意義嘅地方，我同團隊都好期待進一步開放，畀市民感受佢別具風味嘅一面。」

▼2022年6月3日 沙頭角禁區沙頭角墟開放儀式▼



+ 45

資訊系統部（數碼服務課）總督察鍾潔盈表示，揀選此３個服務在第一階段推出因為道路活動許證以及外景拍攝申請較為少，因此適合作為試點推出。(鄧宇詩攝)

警方：已通過各種不同測試及審核 長者可授權他人申請

資訊系統部（數碼服務課）總督察鍾潔盈表示，揀選此3個服務在第一階段推出，是因為道路活動許證以及外景拍攝申請較為少，因此適合作為試點推出，同時為配合沙頭角第二期開放而推出相關服務。她指，以往部門同事接收到紙本申請後需要把相關資料輸入系統，相信網上申請服務推出後就可以減少輸入的人為錯誤以及時間。她表示，系統已通過各種不同的測試以及審核。

行動部署理總督察張嘉敏指，若長者在申請上有困難，可授權予其他人協助在網上申請，亦可到禁區處辦事處申請。她表示，市民可在今日預先註冊戶口，其後在填寫申請表格時就會自動填寫相關資料。

行動部署理總督察張嘉敏指，若長者在申請上有困難，可授權予其他人協助在網上申請，亦可到禁區處辦事處申請。(鄧宇詩攝)

未來可申請性罪行定罪紀錄及「良民證」

警方指，平台未來將分階段推出不同服務，例如申請性罪行定罪紀錄查核、俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書、查閱刑事定罪紀錄資料等。