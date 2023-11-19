校長專訪｜沙頭角中心小學新校長由市區走入禁區　體驗濃厚人情味

沙頭角中心小學亦因為位於沙頭角禁區，對學校有認識的人不多，予人神秘感覺。新任校長林錦鴻於今個學年由市區走入禁區後，希望能告訴大眾沙頭角中心小學並非傳統村校，與其他市區資助小學具備同樣的校舍及課程，「我哋只係禁區裏面嘅一間資助學校」。



林校長說，以往沙頭角中心小學未必是家長的首選，但近年已經扭轉家長「聽到（派咗）沙頭角走人，太遠啦，唔去啦」的想法，能夠吸引家長先了解學校再決定。他透露，學校由開學首兩個月，已經取錄近40名插班生打破紀錄，其中小五更學額已滿，當中包括「高才通」家長安排子女入讀。



沙頭角中心小學林錦鴻校長。（盧勁揚攝）

專長有助學校發展獲聘 採主動收生策略赴內地見家長

林校長走入禁區的原因簡單直接，一方面辦學團體希望破舊立新，另一方面他的專長亦有助學校發展，雙方一拍即合獲聘成為新任校長。他說自己於正式上任前，對沙頭角中心小學以至是沙頭角的認識不多，到任後亦能完成學校不同範疇的工作，惟過去較少接觸跨境學生，而學校跨境生超過七成，因此需要深入了解更多，例如每星期親自到蓮塘口岸，親身視察跨境學生過關情況，並與學生一同過關。

由於學校位於禁區，校方難以安排家長入校參觀，所以過去會於禁區閘外擺放枱櫈，與家長見面。不過林校長認為「環境唔好，又望唔到學校，都無意思」，所以調整策略到蓮塘口岸附近與家長見面。他強調學校只會面試家長，子女無需出席，「因為學生點都有得教、點都會收，但家長無得教」，所以面試重點是了解家長的教育理念是否與學校相符。他指沙頭角中心小學提倡愉快學習，如果家長着重成績或需考慮其他學校。

林校長又提到，學校最近錄取的學生之中，有數個家長持有「高才通」，其中一個曾兩度與學校會面，之後兩度親身參加學校活動，最後因為認同學校理念而安排子女插班入讀小三。

學生不拘小節 孖仔直呼「矇眼校長」

沙頭角中心小學林錦鴻校長提到，學校現時採取較主動的策略，會到蓮塘口岸附近與有意安排子女入學的家長見面。（盧勁揚攝）

記者對學生的印象之一，就是他們都很有禮貌，不但進入做訪問的課室前會敲門，亦會主動大聲打招呼。不過林校長卻說他對學生的印象之一是不拘小節，因為一般市區學校的學生見到老師校長都會有敬意，「但呢度真係好friend（友善）㗎，有對孖仔叫我做『矇眼校長』」，笑言學生不是沒有禮貌，而是師生相處上少了一層隔膜。

體驗區內人情味 換校長屬沙頭角大事

林校長說，加入沙頭角中心小學後的另一體驗，就是區內濃厚的人情味。他說由於學校位置特殊，因此部份學生之間是親戚關係、而學校聘請的校工也有不少是學生親戚，大家都視學校為第二個家。他舉例9月本港接連遇上颱風及暴雨，學校即成為區內避難中心，護老院的長者會過來暫避，「嚟嘅八、九十歲，搬嘅六、七十歲，全部都係村民，工友正正係佢哋親戚，嚟幫手嘅都係學校裏面嘅人」。

沙頭角中心小學林錦鴻校長提到，上任後很快就感受到區內濃厚的人情味。（盧勁揚攝）

另一方面，林校長指區內居民都會視學校為「沙頭角嘅學校」，有深刻的「沙頭角人」概念，「可能佢哋會覺得，換校長係一件大事，係條村嘅事」。林校長至任兩個多月，區內居民有不少都已經認得他，更會向他打招呼，更連光顧店舖時都會「特別好關照」，「好似因為校長身份，突然識晒成條村嘅人，都幾特別嘅」。