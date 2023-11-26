香港航空Mega Sale｜周一10時開搶平價單程機票　日本米子市$380

香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布為慶祝成立17周年，將於明日（27日）起至12月4日，推出一連八天限時機票優惠，提供逾5萬張單程機票，票價低210元起，並涵蓋中、日、韓、泰共14個航點，包括香港航空最新的熊本及復航的米子航線。今次Mega Sale優惠，由明早10時開始，《香港01》整合相關資訊，方便讀者搶購平機票。



香港航空Mega Sale將於11月27日早上10時開搶平價機票（香港航空Facebook圖片）

優惠連結

1. 14個航點遍布中、日、韓、泰

內地：杭州、上海浦東、成都天府、北京大興、南京、三亞、海口

日本：東京、熊本、大阪、沖繩、米子（位於鳥取縣）

韓國：首爾

泰國：曼谷

2. 開賣時間

11月27日上午10時開賣，直至12月4日，一連八天。

3. 出發時間

旅行日期由11月27直至2024年6月初。

4. 價錢

每程最低210元，例如曼谷機票；2020年起陸續停飛的米子航線，納入今次優惠，最便宜為380元。不過，上述票價未包含稅項及附加費。

香港航空在2019年8月推出飛往日本鳥取縣的米子市航線，主打深度遊，後來停飛，至上月宣布復航。（香港航空Facebook圖片）

5. 購票數量

乘客於同一張訂單中，可一次過購買最多五位成人，及四位小童的機票。

6. 行李安排

是次優惠只適用於經濟飛票型，即不包括寄艙行李。