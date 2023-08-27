香港航空免費機票︱多人凌晨起通宵排隊　有人專程請假抽日本機票

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】香港航空昨日（26日）起，一連兩日於銅鑼灣Fashion Walk中庭舉辦「夾機票」活動，送出1,000張熱門航點單人來回機票。今日將送出餘下約450張機票，目的地全為日本，包括沖繩、福岡、名古屋、東京成田、大阪及札幌。凌晨起已有市民排隊「夾機票」，部份市民稱原先有工作，要請假來排隊；另有市民希望獲得札幌機票，因較少廉航提供相關航線。



▼8月27日 香港航空舉辦「夾機票」活動▼



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港航今晨6時多截人龍 有市民請假排隊

臨近9時派籌，百德新街行人徑排滿等候取籌市民，目測人流與昨日相近，約有400多人，龍尾排至京土頓街交界。港航員工表示，有市民凌晨已前來排隊，並在今早6時多截人龍，以免後來的市民「白等」。

排隊首300名市民，不少人自備「凳仔」坐着瞌睡，亦有多名市民「耍手擰頭」婉拒受訪，指今日原先有工作請假來排隊；也有市民表示清晨前來排隊，感到十分疲倦而拒絕。

搭到「尾班車」、排尾十名內的市民梁生表示，感到有少少「好彩」。問到想抽中甚麼地方，他笑言「如果龍尾就唔好想啦」，主要去日本「食吓嘢」，並計劃帶同老婆及女兒一家人旅遊，今次獲得免費機票當「打半價或八折」。對於日本排放核廢水，他則稱港航所揀選的地點「都唔驚嘅」。

另一名排首300名市民王生指，今早6時許到場排隊，最想「夾」到札幌及大阪，因為札幌的機票較為少，並很少廉航會有札幌。他又表示，曾經到札幌，惟當時間不足，很多地方未去過觀光，故此十分希望能夠去多次，而是次免費機票可能與女朋友，或獨自前往日本旅遊。

▼8月26日 香港航空舉辦「夾機票」活動首日▼



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成功免費取得機票市民展露笑容

港航準時9時正派發免費機票，由職員安排下一批批市民到Fashion Walk門口，持籌市民可於港航設置4部機器中，揀選地點後取票，再按票上的時間返回活動場地「夾機票」，票上指明如叫籌號超過10個號碼，將被視作放棄。成功獲得心儀地點的市民，臉上展露笑容，並興奮地與一同前來的朋友或家人拍照。