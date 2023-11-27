TVB合併J2及85台為「TVB+」　士多併入鄰住買將停運　共裁300人

無綫電視（TVB）宣布，合併82台（J2）和85台（無綫財經體育資訊台），改為「TVB+」的綜合頻道，變相縮減一條頻道，正待通訊局批准，為此將裁員超過200人、已有員工收到公司信件。有關安排將於12月分階段實施。



此外，旗下線上平台「士多」合併入「鄰住買」，TVB同時宣布「士多」的網站和手機應用程式將於12月19日停止營運，裁減約100名員工。換句話說，兩項合併將裁減逾300人。



無綫電視（TVB）近年出現多次人事變動。（資料圖片）

據了解，無綫電視85台「無綫財經體育資訊台」將裁減一批員工，涉及編輯、記者、剪片等，該頻道原有節目《日日有樓睇》、《交易現場》將改於J2播放。無綫最快下周就5個頻道及正經營頻譜公布新安排。

早於上月下旬已有傳無綫擬裁員，亦有指無綫擬停運85台，當時無綫稱並未向通訊局交增減頻道申請。

3月曾宣布裁減5%員工 big big channel停運

85台現播放多個財經、時政和體育節目，包括《財經透視》、《交易現場》、《體育新世界》、《有理說得清》、《講清講楚》等，亦會直播體育賽事。除了無綫自行製作的節目，該台亦有播放馬會的《賽馬直擊》、《六合彩》和《聽日有馬跑》。

翻查資料，無綫電視3月已宣布會裁減5%員工，並改善管理節省開支，目標節省2.6億元年度營運現金支出，其中2017年建立的影片及社交平台「big big channel」5月2日結束。

( Big Big Channel 官網截圖 )

上半年255員工離職 開支減7700萬

根據無綫的《2023年度中期報告》，自3月公布削減內容製作預算及員工成本後，已在降低成本方面有「重大進展」，當中僱用的全職員工已較去年底減少6.6%至僅3,599人，變相在今年頭半年，已有255人離職。

該報告又提到，無綫今年上半年總務及行政開支，以及所產生內容開支，亦分別按年下跌6,400萬和7,700萬元，減幅分別達13%和11%，並預告會在今年餘下時間，繼續加大力度節省成本，預料下半年及後續的業績將能反映節流成效。