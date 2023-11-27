TVB擬再減1億元內容成本　削逾200名員工　將J2及85台合併

電視廣播（0511，TVB）為提升觀眾及用戶體驗﹑增加營運效率及提升長遠收入潛力，將重組其電視廣播及電子商貿業務；又指出繼在今年年底實現節省2.6億元成本外，宣布於2024年再削減1億元內容成本，同時會削減逾200名員工。



TVB指出會推出一條名為「TVB+」的新綜合頻道。新頻道將結合現有的J2台和財經體育資訊台的內容，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容（包括戲劇和綜藝節目）、體育和資訊性節目。公司指出將透過TVB+將免費電視內容與我們的數字平台（如myTV SUPER和無綫電視社交媒體帳號）上的互動內容相結合，為觀眾提供全新且豐富的觀看體驗。這將會是我們轉型為更注重數字化的電視廣播業務的重要一步。TVB+還將作為實驗性內容和形式的試驗平台，超越我們翡翠台節目的傳統模式。因此公司預計TVB+將比現有J2台和財經體育資訊台吸引更大的觀眾群，從而為廣告商提供更強大的價值主張。

已就重組計劃向通訊局申請

公司又指出就目前在財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，將重新分配大部分該等節目到現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道，相信這將提升我們財經節目的收視率和覆蓋率，從而增加廣告商的價值主張。

公司表示，由於上述重組重新分配了製作資源，因此整體節目製作時數將減少。將繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。因此，除了在今年3月宣佈並按計劃在今年年底前實現的年度成本節約2.6億元外，預計明年將再節省1億元的內容成本。同時將削減這個業務分部的人員超過200名。

公司表示，以上的重組計劃需要取得香港通訊事務管理局的批准，並已於11月27日向通訊局提交申請，一旦獲得批准後，將執行該計劃。然而，在現有的本地免費電視節目服務牌照的准許範圍內，將從今年12月開始分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的4條頻道陣容，預計將明年第1季度獲知申請結果。

公司指出，重組後將在香港經營以下4條地面免費電視頻道：

將士多與鄰住買合併

公司又指出，為了提高營運效率，增強可擴展性並開拓新的收入來源，我們將按照以下方式重組電子商貿業務。將把現時的線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分。通過合併「士多」和「鄰住買」，不僅能實現更具資本效率的商業模式，還能打造一個結合100萬名註冊用戶的客戶群。「士多」獎賞計劃「Zmile Club」的會員的積分會轉換到「鄰住買」，而「鄰住買」的顧客亦可享有「Zmile Club」的特殊待遇，例如獎品兌換計劃。

公司指出，重組計劃預計於今年12月前完成，預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5,000至6,000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於12月19日停止營運，而約100名現時的「士多」員工也將離開。

（鄰住買 Neigbuy）

公司表示關於產品供應方面，除了現有的雜貨、美妝、新鮮產品和冷凍食品等類別外，「鄰住買」將會引入更高價值的奢侈品，如手袋和珠寶。同時將進一步開拓電子餐飲券的市場。在這方面，「鄰住買」還將與在中國大陸的附屬公司埋堆堆更緊密地融合，通過在中國直播電商項目，向中國大陸旅客提供香港商品和服務，包括餐飲體驗等。總體而言，我們預計這些結合的努力將在未來3至5年內為「鄰住買」帶來顯著的商品交易總值增長。