HOUNAX騙案｜證監會︰無權停無牌平台運作　苦主損失最高1000萬元

過去一年多，加密貨幣市場接連發生監管風暴。虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」被證監會列入「無牌公司及可疑網站」，至今過百人疑入騙局，涉款達過億元。證監會行政總裁梁鳳儀表示，目前共收到18宗相關投訴，金額介乎1.2萬元至1,000萬元，並已在在11月1日將HOUNAX列入無牌公司及可疑名單，會繼續與警方合作。



虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」被證監會列入「無牌公司及可疑網站」。（資料圖片／蘇煒然攝）

證監會行政總裁梁鳳儀表示，早前已觀察到HOUNAX平台有可疑活動，並在11月1日將HOUNAX列入無牌公司及可疑的名單中。即自九月底收到第一宗投訴，即相隔一個月後，證監會才將其列為「無牌公司及可疑網站」。

梁鳳儀指，收到投訴後已開始調查，並與警方交換情報及提供協助，目前共收到18宗相關投訴，金額介乎1.2萬元至1,000萬元。她強調對市場一切違規行為「零容忍」，不會座視不理，將迅速採取措施保護投資者。

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證監會行政總裁梁鳳儀。（黃偉倫攝）

梁鳳儀指，HOUNAX並非持牌虛擬資產交易平台，亦沒有申請牌照，但證監會無權力停止非持牌機構的運作。她提醒，HOUNAX騙徒要求投資者入金至第三方戶口，並自稱投資專家，邀投資者加入即時通訊軟件群組，分享「投資貼士」，成員亦會吹噓貼士的準確及回報率高，當事主贖回資金時則以各種方法拒絕，或要求事主入金以解凍帳戶。

梁鳳儀呼籲，市民若遇到相關情況，千萬不要再入金，應盡快向警方舉報，因騙徒只想騙取更多金錢。「呢啲都係騙徒希望投資者再加碼，當事主想續回資金會用各種方法拒絕，包括同事主講要攞高嘅手續費。」

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