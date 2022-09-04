中國證監會擴展互聯互通安排　陳茂波籌設「雙幣股票市場莊家」制

中國證監會上周五（2日）宣布進一步擴展互聯互通安排，財政司司長陳茂波今日（4日）於網誌代表特區政府衷心感謝，認為對香港資本市場的深化發展帶來了喜訊。他指，今年初財政預算案已宣布成立工作小組，已為技術挑戰做好準備，包括計劃設立「雙幣股票市場莊家」制度，以及寬免市場莊家相關股票交易的印花稅。他亦認為，內地的新安排可有助人民幣國際化，並促進香港發展為更全面的離岸人民幣樞紐和風險管理中心。



財政司司長陳茂波。（資料圖片）

香港發展為國家的國際金融中心

陳茂波表示，自國家改革開放以來，香港資本市場取得了寬廣而具深度的發展，透過不斷搭建和提升金融基建，匯聚國際資金和人才、加上創新改革的精神，以高效靈活的市場，創新多元的金融服務和產品，服務國家不同發展階段的需要。在過程中，香港也發展為國家的國際金融中心，並造就了自身經濟的持續發展。

陳指，回望發展過程概括而言為，「找對方向、堅定向前、穩步推進、持續深化。」他解釋，以聯通香港和內地資本市場的發展為例，2004年本港銀行開展個人人民幣業務，其後一直發展，推展至涵蓋企業的匯兌和跨境貿易結算的需要；2014年滬港通開通，首次開創了渠道讓投資者和企業能直接參與兩地股票市場。其後發展不斷逐步深化，從滬港通到深港通、從股票到債券、從現貨市場到衍生工具，為國際和內地的投資者提供越趨多元化的投資選擇和風險管理的工具。

陳亦指，隨著兩地市場各項互聯互通機制的成功實踐，創造了風險可控、以在岸交易的模式，促成在岸和離岸兩地投資者的互利共贏，亦創造前所未見的跨境市場流動性和活力，也協助國家金融市場對外的有序開放。

陳茂波感謝中國證監會安排。（陳茂波網誌）

政府感謝中國證監會進一步擴展互聯互通安排

中國證監會上周五宣布進一步擴展互聯互通安排，更將進一步加快這個發展，為香港資本市場的深化發展帶來了喜訊，特區政府衷心感謝。

陳茂波引述中證監副主席方星海上周表示，1）將推動把符合條件的在香港主要上市的海外企業證券，納入港股通合資格證券範圍；2）研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯；3）支持香港推出國債期貨。

他進一步解釋，第一方面，可讓內地投資者在風險可控的環境，透過港股通投資海外企業的股票，有助提升這些證券的流通量和估值，有利吸引更多與內地有密切業務聯繫的優質知名外企到港上市，提升香港作為國家的國際金融中心的競爭力和獨特性，亦有助內地金融市場進一步高質量開放。

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政府今年內向立法會提交港股通相關條例草案

第二方面，則可發揮一石二鳥之效，在降低內地投資者的匯兌風險和成本的同時，也可增加在港人民幣投資工具的選擇，有利深化離岸人民幣市場的流動性和深度。「一隻股票、雙幣選擇」為投資者提供了更大的交易彈性及誘因。

他指，在今年初財政預算案中宣布成立的工作小組，已為技術挑戰做好準備，包括計劃設立「雙幣股票市場莊家」制度，以及寬免市場莊家相關股票交易的印花稅，以提高以人民幣計價股票的流通量。政府將計劃在年內向立法會提交有關的條例草案。

第三方面，將為通過「債券通」等渠道投資國債，引入另一有效的風險管理工具，連同早前宣布的「利率互換通」，可讓境外投資者對沖人民幣資產息率波動的風險。透過便利香港和海外機構更好管理相關投資風險，有助提升國債市場的流動性並降低買賣差價，進一步擴大國債市場的國際參與度和認受性，更有助人民幣國際化，以及促進香港發展為更全面的離岸人民幣樞紐和風險管理中心。

中國證監會9月2日宣布進一步擴展互聯互通安排。（資料圖片）

陳茂波總結，中港金融市場的互聯互通安排一直在深化和拓寬，上述三項舉措為新階段有標誌作用。在內地推進資本市場雙向開放、高質量深化發展的過程中，香港作為國家的國際金融中心、國內境外的離岸市場、唯一兼具普通法制度且與國際市場完全暢順銜接的金融中心，香港的資本市場也站在新階段的新起點。

他最後強調，以創新思維、不斷變革，更積極主動對接好國家的發展戰略和需要，引領香港的金融市場及服務開拓更大的發展空間，更好服務實體經濟和國家發展大局，為香港及國家作出重要和不可替代的貢獻。