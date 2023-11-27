判頭召白車說錯地址失救亡　通訊員認無用電話定位　因來電者清醒

裝修判頭在街上感不適打999求助，疑因說錯其所在位置，救護人員到場搜索附近不果，約7分鐘後收隊。判頭最終在兩小時後被途人發現時已死。死因庭今（27日）就事件召開研訊，庭上播放死者報案的電話錄音，他曾氣喘地稱：「我係砵蘭街啊，我行唔到啊，快啲嚟救我。」及後在電話上持續氣喘呻吟。接線的通訊員則指，死者無法提供確實地址，但她沒有要求上司啟用電話定位系統，並解釋說：「佢係清醒啊嘛，佢係講到嘢啊嘛。」



死者賴志超2017年6月16日早上，被發現倒臥於砵蘭街286號路邊，終年65歲。

死者賴志超致電求助時稱在砵蘭街，但砵蘭街全長1.5公里，救護員到場尋他不獲。（資料圖片）

女兒指賴身體無異

賴的女兒供稱，父親生前是裝修判頭，除患坐骨神經痛，沒有其他長期病。她於事發前2日見過父親，其時身體無異，事發當日卻傳來噩耗。

賴稱在砵蘭街美光瓦仔

賴當日清晨5時57分，曾自行打999求助。時任警察通訊員陳燕芳接聽電話，她稱當時聽到賴表示：「好唔舒服。」她即將賴轉駁至消防「白車台」，並以「3人通話」模式繼續通話。惟賴未能說出所在位置，只稱在砵蘭街「美光瓦仔」附近。陳透過電腦系統搜尋但不果，追問下賴再說他在太子一帶。

當時系統無出示商舖

陳指警方搜尋系統當時尚未有任何上網功能，只可找到一些大廈、餐廳等，但不包括商鋪。另警方當時已配備手機定位系統，若求助人無法說出實際位置，通訊員可要求上司動用系統，但陳當時沒有這樣做。她解釋說：「呢個報案人佢係清醒啊嘛，佢係講到嘢啊嘛。」而且當時她已將電話駁至「白車台」，故此「重點唔係我哋警察喥…我只不過聽呢個電話做翻個紀錄啫。」

消防隊目多次追問街號及大廈名

庭上播放長約6分鐘的錄音，賴甫接通電話便喘著氣說：「我係砵蘭街啊，我行唔到啊，快啲嚟救我。」其後消防隊目江學智加入通話，多次追問賴能否提供街號、附近大廈名稱等，惟賴持續氣喘及呻吟，無法回答問題。江一度反問：「咁即係點啊？」

家屬質疑未啟用定位系統

後來賴說：「美光賣瓦仔個度」及「太子附近」，但同時亦稱：「唞唔到氣，快啲。」江回應：「得啦，我哋而家嚟太子搵你啦，沿住砵蘭街，你等一等先啦下先生。」隨後結束通話。賴的女兒質問，父親當時已叫「救命」，為何陳仍認為毋須動用定位系統？陳回答說：「當時講到說話啊嘛。」

消防隊目江學智(右)稱他曾多次問死者賴志超他位置的街號或大廈名。(凌子淇攝)

砵蘭街長1.5公里橫跨兩個消防局

江學智確認曾收賴的求助電話，他指當時曾按賴提供的店舖名稱搜索，但消防內部搜尋系統未有備存店舖資料，亦無上網功能；加上砵蘭街長約1.5公里，橫跨兩個消防局，單憑這項資訊難以讓他調派最近的救護車，故他當時多次重複問題。

當時消防及警方均無手機定住系統

江稱以他所知，當時消防及警方均無手機定位系統，現時消防調派員會獲可上網及用Google Map的iPad，警方亦可向救護單位提供求助人身處的坐標。他當日確認賴在太子附近後，調派旺角分局同事協助，並透過無線電口頭交代賴提及過的資訊，包括「美光」、「賣瓦仔」等。

賴的女兒庭上指，父親在江不斷詢問下「講咗個唔啱嘅地址」，令救護員去了錯誤位置搜救，並問江當時曾否通知上司其父親的情況。江稱：「無印象。」賴女即說：「無印象？一條生命啊！」

救護隊目姚忠強稱他曾兩次致電求助者均無人接聽。(凌子淇攝)

救護員曾兩度致電求助人無人聽

救護總隊目姚忠強指，他當日收到控制中心通知，需到太子道西與砵蘭街交界處理一名氣喘及頭暈市民。姚約於早上6時05分帶隊出車，5分鐘後到達現場，但沿路未有發現，期間他曾兩度致電求助人，不過無人接聽。他嘗試擴大搜索範圍至荔枝角道西、大南街等，依然不見求助人，終於6時17分終止搜索。

姚續指消防處並無內部指引規定救護車搜索時間，但會要求救護員盡量在求助人搜索。他當時已叫駕駛員減慢車速，以便看清街道上的店舖名稱。

賴被發現時已無反應

女途人鄧婉嫻指，她當日早上約8時半途徑砵蘭街，發現賴躺臥於一間商鋪外，形容賴：「臉色黃黃地……鼻已經噴咗好多泡係度。」她向賴呼叫亦無反應，於是報警，其他途人未注意到賴。

警員許文豪當日早上8時許接到市民報案，到達現場後發現賴坐在砵蘭街286號一間商舖外，背部靠著商舖鐵閘，口吐白沫，已無知覺，身體開始僵硬。他獲較早到場的救護員通知，賴已於當場證實死亡。

閉路電視見賴6時許已躺在店外

許及後翻查閉路電視，見賴早上5時55分在商舖外坐下，約於6時09分起躺坐在鐵閘，直到8時25分才有途人發現。

案件編號：CCDI-745/2019(DK)