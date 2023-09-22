夜繽紛｜星光大道海濱夜市搶閘開幕　檔主指約三分一是本地居民

香港夜繽紛計劃啟動一個星期，由尖沙咀星光大道與K11 MUSEA合辦的首個文化海濱夜市搶閘今晚（22日）開幕。有檔主指人流比想像中多，指遊客佔三分二，另三分一相信是本地打工仔放工過來。



▼9月22日 尖沙咀「星光夜市」開幕▼



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這個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」，由今晚起一連四個周五及周六晚舉行。夜市設置近30個本地品牌的攤位，提供本土及不同族裔的手作精品和特色飲品小食等。今晚開幕首晚，不少入場人士趁Happy Friday暢飲一番。

海濱市集舉行期間，設有現場音樂表演演奏經典電影歌曲，及由青途發展社區發展協會及油尖旺民政事務處合辦、全港首個維港夜跑活動「星光跑」。財政司副司長黃偉綸、發展局副局長林智文、立法會議員鄭泳舜、陳凱欣及姚柏良等到場支持，一同參與「星光跑」。

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有入場市民表示，感到很開心，形容很多人、很熱鬧，期待街頭表演和音樂演出。有檔主指人流比想像中多，指遊客佔三分二，另三分一相信是本地打工仔放工過來。另有檔主認為不能夠明火煮食。

▼9月22日 周五晚上蘭桂坊淡靜▼



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▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼

