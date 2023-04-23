流行文化節︱500人星光大道跳霹靂舞　旅議會料五一60萬旅客抵港

撰文：馬煒傑
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星光大道復常後首項盛事霹靂舞巡遊「星光聲‧影夢」今日（23日）舉行，有超過500人參與，巡遊以嶄新編曲及霹靂舞等元素，全新演繹四位已故巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的名作，向他們致敬，並推廣香港流行文化。

旅議會總幹事楊淑芬預計，五一黃金週的假期將有約60萬旅客訪港，客量恢復疫情前的六成，又指招待內地客的平價團逼爆個別地區影響民生的情況已有改善，估計五一黃金周不會出現個別地區人流和交通擠塞問題。

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「星光聲·影夢」是「香港流行文化節2023」節目之一，適逢霹靂舞將首度列入杭州亞運及巴黎奧運項目，五位霹靂舞港隊代表B-boy C Plus、B-boy SoSze、B-boy Four、B-boy SoulGreen、B-girl Ifree揭開巡遊序幕，活動於星光大道李小龍銅像旁開始，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像為終點。

巡遊隊伍途經四區，各區均設有展覽板，並在地面貼上印有四位巨星的經典金句或歌詞的貼紙，並以街頭藝術風格設計，同時播放獨立音樂人MC仁的DJ音樂製作團隊重編的相關金曲，參與巡遊的歌影迷會成員亦悉心打扮，以經典造型向巨星致敬。

星光大道今日起亦舉行巨星展覽，展示四位巨星的經典造型，闡述他們的故事，並設有二維碼供市民及旅客掃描，重溫巨星的歌影視精選名作，展覽為期兩周至5月7日。

楊淑芬預計五一黃金週的假期將有約60萬旅客訪港，當中自由行佔八成，客量恢復疫情前的六成。

旅議會總幹事楊淑芬預計，五一黃金週的假期將有約60萬旅客訪港，當中自由行佔八成，客量恢復疫情前的六成。她又指招待內地客的平價團迫爆個別地區影響民生的情況已有改善，議會一直有向旅監局取得可接待旅行團的食肆名單，並鼓勵業界盡量分散在不同地區用膳，相信不會再出現個別地區人流和交通擠塞問題。

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