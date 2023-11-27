電費調整｜公布前夕兩電出支援基層措施　各撥款逾5000萬派現金券

本港兩間電力公司明日（28日）下午於立法會交代明年電費調整幅度，港燈及中電今日（27日）先後公布支援基層電費的措施。港燈明年將撥款超過5,500萬元，其中包括向有需要人士派發每戶200元的現金券，料有1萬個家庭受惠；中電亦撥款超過5,800萬元，向約58萬個低用電量住宅家庭，以及享有長者電費優惠的客戶派發100港元的中電消費券，並向7萬個基層家庭每戶提供600至1,000元的電費資助。



港燈向有經濟困難戶派200元現金券

港燈明年將撥款超過5,500 萬元，向有需要人士派發現金券，資助社福機構和非政府學校安裝太陽能光伏系統等，增加本地零碳電力。「現金券計劃」對象為參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，每戶可獲發一套總值200元的現金券，以購買日常用品，預料將有1萬個家庭受惠。

港燈亦會與社福機構合作，繼續向合資格劏房租戶提供一次性1,000元電費津貼，預計可惠及共1,200戶，並會提供每間劏房上限1.5萬元或每個分間前單位6萬元，資助他們或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表。

本港兩間電力公司11月28日下午於立法會公布明年電費調整幅度。（資料圖片／梁鵬威攝）

中電向低用電量戶及長者客戶派100元消費券

中電亦於明年撥款約5,800萬元，向約58萬個低用電量住宅家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶派發100元的中電消費券，鼓勵市民留港消費。受惠客戶可於約1,000間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券，為期6個月。

此外，中電將透過基金撥款5,000萬元推出中電基層家庭電費補助計劃，分別向5萬個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元的電費資助；以及向2萬個劏房住戶，每戶提供1,000元的電費資助。

中電亦會撥款950萬元推出提升基層家居電力安全計劃，聯同社區夥伴安排合資格的工程人員，免費為基層家庭檢查及維修家居電力裝置，改善家居安全，涵蓋少數族裔和低收入家庭，預計約有2,000個家庭受惠。