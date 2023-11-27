消息：行會明商兩電利潤管制檢討　指定時間恢復供電即有奬勢有變

消息指，行政會議明天(28日）料會商討兩家電力公司的利潤管制協議中期檢討，環境及生態局會於明天下午向立法會交代詳情。據悉，當局會收緊協議之下供電可靠性及恢復供電的指標；當發生供電事故，電力公司盡快恢復供電即可有獎的安排也勢必有變，並擬加入新指標，懲罰出現大型供電事故。



此外，現行協議下沒有就奬罰指標界定事故性質，檢討中也有觸及，人為導至停電事故，即使能在指定時間內恢復供電也能有獎的情況，預料必然有變，其中一毎選項是把人為導致停電剔出獎罰指標。



▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



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政府與中電及港燈分別簽訂現行《管制計劃協議》，於2018年10月1日及2019年1月1日生效。現行《協議》有效期為15年，將於2033年屆滿。而政府與電力公司均有權在截至2023年12月31日為止的年度內要求修改《協議》的任何部分，任何修改《協議》的建議須經政府與電力公司雙方同意才能實行。

4月港島大停電揭電力公司恢復供電有獎

而今次中期檢討的焦點，料必是協議中的獎罰指標。因為，今年4月19日，港燈因供電系統發生故障，導致港島廣泛地區停電約48分鐘。

▼5月15日 港燈交代港島大停原因▼



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港燈今大約於一個月後向港府提交報告，港燈營運董事鄭祖瀛表示，4.4萬客戶受停電影響，他指肇事工程師當日進行維修工程時，有跟足指引行事，惟未有察覺現場設有後備電纜，且其標示被防火箱遮蓋，故不慎駁錯，加上當時亦無由其他工程師覆查的機制，結果出事，但強調非單一責任，涉事工程師暫調至後勤部門。港燈提出多項改善建議，包括重新檢視指引及加強培訓工程師等。

停電因工程師駁錯後備電纜所致，然而根據政府與港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》，有條文列明在故障後如平均可於70分鐘內恢復供電，都可以獲得獎勵，條文並無就事故起因訂下限制，變相因人為錯誤導致的停電，只要復供得快，同有獎賞。

平均GSRT的計算方法及定義（管制協議）

上述獎懲條款於現時的管制協議起生效，兩電均有相同條文。當年的立法會文件顯示，政府認為此舉可將停電後恢復供電所需時間保持於令人滿意的水平。然而以今次港島大停電為例，如港燈今年再無其他事故，反而可因為今次失誤，而額外賺取0.015個百分點的准許利潤，以港燈去年賺取29.54億元計算推算，即相等於約553.9萬元。