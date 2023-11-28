國家航天員今日抵港　展開四日訪問　近百小學生機場揮動國旗迎接

中國載人航天工程代表團今日（28日）抵港，進行四日訪問。代表團今日下午1時落機抵港。政務司司長陳國基在機場接機，之後一同步出接機大堂，現場有近百名小學生接機，他們揮動國旗和區旗，大叫「歡迎歡迎」。



不少小學生見到太空人都表示興奮，希望將來有機會加入航天事業，他們又希望可以距離接觸代表團，想知道如何在太空睡覺、飲水。



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中國載人航天工程代表團下午一時抵港，政務司司長陳國基與多名官員在機場接機，與代表團成員逐一握手。接機大堂有大批小學生揮動國旗和區旗，迎接代表團，大叫「歡迎歡迎」。代表團成員向現場的學生揮手，之後直接進入電梯離開，隨即展開訪問行程。

小學生：想知太空人點樣瞓覺，點樣飲水

小五學生Jake對於見到航行員感到既驚怕又開心，因為是第一次近距離看到航天員，他很欣賞航天員上太空探索為國家帶來貢獻，更指希望將來可成為航天員，坐火箭去其他行星。

小四學生Kay也因可以見到航天員感到興奮，自己也想過做航天員，平時也會找一些火箭發射有關的東西看，覺得「好好玩，可以上太空」，而且是偉大的工作。如有機會向航天員發問，想知升空時是否會有失重的感覺，航天員如何在太空睡覺。

小學生KEN表示，今日見到太空人感到十分開心，希望將來有機會成為太空人，他又指，想與太空人對話，「想知佢哋喺太空點樣飲水」。

代表團由中國載人航天工程辦公室林西強副主任帶隊，成員包括參與中國空間站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組航天員陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家。

航天員下午四時半在會展舉行記者會。明日早上會與中、小學生對話，也會到訪科大和理大、後日主要活動是參與大滙演、特區政府於周五即行程最後一天，會在禮賓府舉行歡送儀式，代表團之後會經港珠澳大橋離港。

▼元旦京港澳天宮對話▼

