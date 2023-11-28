國家航天代表團：載荷選拔最後階段　期待有香港人進駐中國空間站

中國載人航天工程代表團今日（28日）抵港，進行四日訪問。代表團下午在會展舉行記者會。中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，中國第四批預備航天員選拔工作，已經進入最後階段，當中包括港澳候選人。航天員陳冬表及王亞平均期待有本港人員加入航天工作，王亞平寄籲有意加入航天事業的青年，「「夢想就像宇宙中的星辰，看似遙不可及，但只要你努力就一定能夠觸摸得到」。



11月28日，中國載人航天工程代表團在會展舉行記者會，分享太空站工作。（夏家朗攝）

中國載人航天工程代表團、中國載人航天工程辦公室林西強副主任致辭表示，今次應香港、澳門政府邀請，代表團到訪主要向兩地市民介紹中國載人航天工程最新進展，推動兩地更多參與相關事業。

目標實現2030年前載人登陸月球

他提到，自1992年至今，30年來中國以三步走策略發展，由神舟五號開始飛天夢想。其後天宮一號天宮二號等飛行任務，以及往後12次載人、載物的飛行任務，三步走策略初步完成。他又指，航天工程計劃在2030年前載人登陸月球，也會研制新一代火箭、太空船這類航天設備。

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載荷選拔港人入圍 林西強：讓我們一同期待好消息

林西強表示，國家主席習近平高度重視港澳科技發展，兩地以往都有參與航天任務，例如神舟十一號航天員曾在任務中，進行三個由香港學生設計的實驗，這些參與也有良好效果，隨着港澳參與愈來愈深，希望見到港澳航天員進入中國的太空站，也期待兩地進一步發展一國兩制的優勢貢獻更大力量。

國家正展開第四批預備航天員選拔工作，林西強稱，2022年全面啟動，有三個階段，將選出12至14人，今年3月完成初選，有百多人進入複選，8月複選完成，進入最後階段的也包括港澳地區候選人，「讓我們一同期待他們的好消息。」

中國航天員陳冬。（夏家朗攝）

航天員陳冬：地球上最美座標是祖國

航天員陳冬被問到難忘的航天工作時指，在2016年、2022年分別兩次任務，回望地球星辰大海、海闊天空的景色令他深受震撼，所以不會放棄對太空的探索，在太空執行任務期間，白天、晚上都喜歡去「看祖國」，他指太空最亮是中國太空站，地球上最美的座標是祖國，也看到香港與澳門，有拍照中國太空站留念。

陳冬曾收到港澳學生的來信，他指從中感受港澳兩地學生的愛國心吸引，也因而來到香港，「來到你們的身邊。」也期望在有港澳人士成完選拔，可激發青少年學習科學，帶動港澳地區科學發展。

中國航天員王亞平。（夏家朗攝）

航天員王亞平寄籲：只要努力就一定能夠觸摸得到

航天員王亞平指，對於航天員來說，只有飛行和準備飛行兩種狀態，在職業生涯當中，其實鮮花和掌聲真的是太短暫，大多數時間都是在迎接無休止的訓練考核和挑戰，「一直激勵我前行的是祖國的榮譽，人民的囑託，是對這份事業的熱愛，是身為航天人的自豪，也是無怨無悔的堅持和奉獻」

她又期望本港會有人入選航天員，「夢想就像宇宙中的星辰，看似遙不可及，但只要你努力就一定能夠觸摸得到，祝願同學們都有美好的人生夢想，都有美好的未來，請相信夢想加努力就一定能夠成功。」

中國空間站。（夏家朗攝）

中國航天科技集團五院研究員空間站系統總設計師、中國工程院院士楊宏指，2022年底中國空間站已完成建造，艙內活動空間有六個睡眠區，可供長期三人、短期六人逗留，加上緊靠的飛船，質量提升，可支持各項研究及實驗，未來主要任務是「管好、用好、發展好」中國空間站，長期維持研究及實驗，以在科技上取得更多發展。他指，中國空間站未來會隨需要繼續升級。

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中國載人航天工程代表團今日下午一時抵港，下午四時半在會展舉行記者會。明日早上會與中、小學生對話，也會到訪科大和理大、後日主要活動是參與大滙演、特區政府於周五即行程最後一天，會在禮賓府舉行歡送儀式，代表團之後會經港珠澳大橋離港。

代表團由中國載人航天工程辦公室林西強副主任帶隊，成員包括參與中國空間站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組航天員陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家。

▼元旦京港澳天宮對話▼

