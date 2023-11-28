13歲女童被姦終自殺亡　現場掌印尋出真兇　兇徒40年後認罪囚7年

四十年前一名13歲女童到屯門其姊姊的住所時，被一名男子強行推入單位，她被綁起手腳後遭強姦，警方一直未能拘捕疑兇。女童之後多次出入精神病院，29歲時跳樓身亡。警方原本未能知悉疑犯身份，至2008年其指紋系統電腦化後，確定疑犯身份，開始通緝他。而警員於2021年在荃灣截查一名廚師時，發現該廚師正是該名疑兇。該廚師現已60歲，他今(28日)在高等法院承認強姦罪，被判囚7年。



被告王晉全，60歲，被捕時任職廚師，他承認於1983年1月20日，在屯門新發邨(已拆卸)某單位強姦當時13歲的女童X。被告另被控一項搶劫罪，指他於同日同地搶劫屬於X的100元。他否認該罪後，控方申請該罪保留在法庭檔案，不予起訴，獲法庭批准。被告曾一度獲撤強姦罪，控方後來再作檢控。

被告王晉全在高等法院承認40年前曾強姦一名13歲女童，被判囚7年。

控方透露，被告有6項刑事定罪紀錄，涉及9項控罪，最後1項紀錄為2000年時因意圖搶劫而襲擊他人等被判囚。

被告求情稱計劃搶劫但無計劃強姦

控方庭上直指強姦事件殺死她，法官則指難以推論她自殺的原因。辯方求情時承認，事件對X造成極大創傷，但指被告計劃搶劫，但沒有計劃干犯強姦罪，是次亦是被告干犯性罪行。此外，辯方指此案件在多年前發生，被告在2002年最後一次出獄後，已展開新的一頁。

官接納被告已改過並有悔意

法官判刑時引述X胞姐的口供，指X單身多年，在自殺前10多年，她因經常留醫而未能工作。法官續指，X自殺的原因未明，但明顯被告對X造成嚴重傷害，法官以監禁10年為量刑起點，因被告認罪和接納他有悔意，減刑至7年9個月。法官亦考慮案件發生已久，被告最後一次定罪紀錄後已改過自新，不再對社會構成威脅，因此再減刑9個月，最終判刑為監禁7年。

X被綁起手腳及用襪封咀

案情指，X的胞姐和姐夫居於涉案單位，他們有把門匙給予X讓她閒時可到單位休息。案發當日上午11時許，X開門入單位時，遭當時20歲的被告推入單位內，被告聲稱有刀，叫X不要作聲，又綁起X的手腳，及用襪封住X的咀。

現場發現掌印亦檢走衣物

被告之後脫去X的衣物，對她上下其手，又問她是否處子之身。X回應稱是，並請求被告放她一馬。被告未有理會，並強姦了X。他離開單位後，X前後報警。X當時情緒激動，不住飲泣，亦披頭散髮、嘴角受傷。警方在現場檢取沾有精液的褲子、內褲及染血的紙巾等，亦陪同X到附近搜索被告，一無所獲。警方另在衣櫃發現一個手掌印，但當時的科技未能確定疑犯身份。

X多次出入青山醫院29歲跳樓

X事發後有抑鬱問題，情緒受困，需到青山醫院求診，並多次留醫。她於1999年4月出院後，同日跳樓自殺，終年29歲。

警方靠指紋系統尋出真兇

警方的指摸比對系統於2008年電腦化，才銷定被告身份，並開始通緝他，至2021年8月15日，被告在荃灣遭警員截查時被捕。他警誡下稱，案發時期任鋁窗維修工人，案發當日完成在新發邨的工作後，在附近尋找行劫目標。他承認曾將一名女學生推入單位，但不記得是否有強姦她，只稱或做出不理性的事。

屯門重案組高級督察楊文迪稱這是一宗令人心碎的案件。(朱棨新攝)

警方形容這是令人傷痛的案件

屯門重案組高級督察楊文迪指，警方雖然案發後套取疑犯的掌印，但因當年科技的限制，以人手校對，未能確定被告的身份。至2008年，在電腦法證系統提升後才鎖定其身份，被告最終於前年被捕。警方亦整理涉案證物和報告，聯繫主要證人，包括已退休的警員。楊形容本案是令人傷痛的案件，今日法庭的判刑或會勾起事主家人的傷心回憶，但希望判決亦給予事主和其家人一個交代，令事主安息。被問及本案是否首宗強姦案事主去世後，被告罪成的案件，楊指此類況少見，但是否首宗此類案件則沒有相關資料。

整埋證據後決定再控告被告強姦

案件在裁判法院提堂時，控方曾撤銷強姦罪，及後再控告該罪，楊回應指被告起初只承認當年在事主身上奪去少量金錢，不承認其他案情，警方和律政司審視案件，以及整理證據，最終決定再控告被告強姦罪。

案件編號：HCCC42/2023