12歲女因姦成孕誕女　51歲男鄰居遭指控全家勁慘　DNA揭更悲真相

如有實證擺在眼前，事件已不算羅生門。泰國爆出轟動全國的性侵案，去年有婦人帶12歲女兒報案，稱女兒遭51歲鄰居男子強姦，最終誕下女嬰。該名鄰居隨即被捕，但他堅決否認指控，2次DNA的檢驗結果均證實他與女嬰無關，反而揭發女童的父親才是骨肉的經手人，即女童是遭父親亂倫侵犯而誕嬰。然而，女童及母親仍堅持案件是鄰居所為，母親更質疑DNA檢測結果。

一度被捕的鄰居在事件爆出後即時失去工作，其女兒受訪指，在警方未有證據前，社會及村民已斷定父親是犯人，一家被惡意對待，無法找工作，已散盡家財，只希望女童母親可代為澄清，還家人清白。惟被侵犯女童的母親卻仍堅持丈夫無辜，形容丈夫是不煙不酒不嫖好男人，不可能強姦女兒。惟有當地醫生表明，DNA檢測的準確度達99.99%，「結果已經很清楚了」。



雖然DNA檢測結果顯示女嬰和女童生父DNA吻合，但女童母親仍不相信是丈夫侵犯女兒。（網上圖片）

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事發於莫拉限府東鑾縣，去年10月29日，1名30歲媽媽帶12歲女兒A到警局報案，要向51歲鄰居索帕（Sophon）提告，稱女兒被他強姦致懷孕，現已誕下女嬰。索帕涉拐帶及強姦15歲以下兒童被捕，他否認指控，更要求警方驗DNA。

據A母親說法，女兒於2021年3月8日出門時被索帕強姦，過了幾天再被強暴。她說女兒被強姦約3次，又被威脅不准告訴別人，女兒不知自己已懷孕，家人發現她食量變大及變胖。之後女兒常說胃痛，家人帶她去求醫，始發現女兒已懷孕且接近產期，女嬰於10月20日出生，家人隨後報案。

然而，2021年12月，第1次DNA檢測結果出爐，女嬰和索帕DNA不吻合。女童生母發起呼籲，要求正義之士提供協助；翌年1月份有醫生及律師組成團隊幫手，要求警方重新進行DNA檢測等，並將範圍擴大到疑犯家人及身邊人，殊不知檢測意外發現，女嬰的DNA和女童的31歲生父吻合。3月17日，警方即傳喚生父調查，他被捕後否認指控。

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泰媒走訪該村莊，大多數村民拒絕受訪，稱和女童家人不熟，只知道女童平日都和父母待在一起，還有個4歲妹妹。女童父親予人印象不錯，感覺很善良，女童一家和索帕一家本身認識。

泰媒訪問當地醫生，醫生解釋現時法醫用的DNA檢測方式準確率高達99.99%，女嬰和女童生父的DNA完全匹配，表明是父女，而非祖父孫女，更透露法醫在結果出爐後有找女童母親傾談，但她拒絕相信，向警方提出想詳細看報告，醫生坦言已不必再做檢測，「結果已經很清楚了」。消息指，原本仗義協助的醫生及律師已準備下周到該村和女童家人討論案件。

當初被人格謀殺的索帕已獲釋，他24歲女兒帕娜叻（Panarat Saenkalaya）受訪指，父親無辜被捕後，一家人生活很艱苦，社會和其他村民已當正他是犯人，全家沒人敢僱用，他即時失去工作，爸爸本是家庭支柱，屋企零收入後變賣了牛和家中財產，現在家財已幾乎耗盡。這段日子家人被惡意對待，難以正常生活，「我想像以往一樣上班，我想像以往一樣和其他村民相處」。她指社會關注是雙面刃，不要用片面之詞去判斷人，一家人需要時間康復。

帕娜叻認為事件始終是悲劇，家人盡量不再干預，會交由律師及警方處理，他們亦呼籲家人保持冷靜，擔心會影響到受害女童及其女嬰成長。她對女童感到同情，但仍希望其母親可向社會各界證明父親清白。

不過，女童母親質疑法醫的DNA檢測報告，向傳媒反駁女嬰DNA不可能和丈夫吻合，現在告訴她5個月大的外孫是丈夫血脈，女嬰由外孫變丈夫的女兒，令人無法接受。她再次質疑警方不准她查看DNA檢測文件，如果不提供會向省法院提交請願書。她再強調女兒仍堅持指控索帕，丈夫知道結果大感震驚，他向法院提出以35萬泰銖保釋。消息指，妻子打算抵押家產支付保釋金，希望繼續為丈夫打官司。

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3月23日，當地法院已駁回保釋申請，女童生父要還柙監獄，阻止他干擾證據及女童的供詞。當地警方透露，即使DNA檢測由法醫鑑定，女童母親拒絕信納，但從實證來看，父親已難以狡辯，法院雖未正式判決，但已鎖定生父才是犯人，他需要提出證據證明自己無辜。

女童母親稱，丈夫是家庭支柱努力賺錢養家，每天早出晚歸，不煙不酒不嫖，無可能強姦女兒，提醒大家法院一日未判，丈夫都是無辜。親戚也不信檢測結果，稱女童父親總是留在工作場所，女童證供亦很明確，是那個養牛鄰居所為，希望警方查清楚。

（綜合）