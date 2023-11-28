煥然懿居二期｜3669宗申請周三攪珠　超額13倍　遠遜一期45倍

市建局首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座，一共260個單位將於明日（29日）電腦攪珠，以訂定3,669宗有效申請的優先次序號碼，申請人可在市建局網站查詢結果，或等待局方發信或短訊通知。惟翻查資料，「煥然懿居二期」超額約13倍，遠較疫前首推一期單位時（第1座及2座），所錄得的超額45倍遜色。



▼2023年9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼



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周三攪珠同日公布結果 可在市建局網站查詢

煥然懿居二期已於10月18日截止申請，並在明日公布攪珠結果。市建局公布，其編制的電腦攪珠程式，將會為3,669宗申請，編配一個優先次序號碼。整個過程將由獨立專業會計師的監察，並全程錄影存檔。

市建局指，電腦攪珠完成後，排序結果及錄影過程，將於同日上載至「煥然懿居第三座」網站。市建局會在3個工作日內，發信通知所有申請者攪珠結果。

市建局提醒，申請者若遞交申請時，登記以手機短訊接收資訊，屆時將收到市建局發出的相關通知。申請者亦可在上述網站的搜索工具，輸入申請編號以查閱結果。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



2019年收逾兩萬份申請超額認購45倍

翻查資料，「煥然懿居」於2019年首次推出450個單位供認購，當時市建局接獲20,878份有效申請，即超額認購45倍；其後2020年，再推出餘下43個貨尾單位，共接獲4,906份申請表，超額申請逾113倍。

若以今年「煥然懿居二期」收到的3,669宗申請計算，260個單位即超額約13倍，遠較疫前首推450個單位時，所錄得的超額45倍遜色。