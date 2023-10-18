煥然懿居二期｜申請今晚截止暫收3175申請　超額11.2倍　遠遜一期

港人首置上車盤「煥然懿居二期」、即現時土瓜灣馬頭圍道煥然懿居第三座，正推出合共260個單位供申請，項目上月27日起開始接受申請，將於今晚（18日）7時截止。市建局表示，截至昨晚（17日）10時共收到3,175個申請，暫時超額11.2倍，遠較之前煥然懿居第一二座共接超過2萬宗申請、超額45倍遜色。



▼9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼



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煥然懿居第三座項目將於今晚7時截止申請，共提供260個單位，有125伙為一房、108伙為兩房，以及27伙三房哉位，實用面積為303至600平方呎，將以市價78折出售，售價介乎408萬至964萬元，呎價為12,885至16,499元。

市建局表示，截至昨晚10時，共接到3,175個申請，一人申請者佔總數的67%，申請暫時超額11.2倍。不過，翻查資料，市建局之前煥然懿居一二座項目，當年共接超過2萬申請，超額達45倍，顯示第三座申請熱烈程度不如一二座。

▼9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



韋志成周日稱屬「意料之內」 經濟及樓市環境加按揭利率仍處較高水平

市建局行政總監韋志成在開首四天收到逾900份申請表時，曾撰寫網誌形容「反應不錯」，他周日（15日）發網誌時承認今次市民對首置的反應未及上一期熱烈，但「屬我們意料之內的事」，解釋是經濟及樓市環境，加上按揭利率仍處於較高水平所致。

項目截止申請後，市建局會在11月底進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼，預計於12月中陸續邀請申請者面見，就個案進行詳細審核，並按優先次序邀請合資格者在明年3月選購單位。市建局將進一步整合申請資料，作全面分析並深化成具體建議，提交予政府參考，會將部分可行建議，率先在市建局大坑西邨首置項目試行。

▼9月26日 煥然懿居示範單位▼

