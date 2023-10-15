煥然懿居二期｜暫收逾2200申請反應遜一期　九成申請人為40歲以下

市建局首置上車盤煥然懿居二期、即「煥然懿居第三座」，申請期將於本周三（18日）晚上截止。市建局截至昨日（14日）收到大約2,270份申請表，超額約7.7倍，該局行政總監韋志成表示，今次申請未及第一期時熱烈，屬意料之內。



他解釋，不應因為外在環境因素而押後預售單位，令市民，尤其未能負擔私營房屋的年輕申請者的期望落空。從目前收到的申請者資料所得，九成申請者為40歲以下的青年，當中七成更是一人申請，反映「首置」這概念對單身青年及年輕家庭，有一定吸引力。鑑於接受申請到發售需時一般相隔7至8年，是以市建局認為應讓市場有序地提供首置單位，滿足市民需求。



▼9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼



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「煥然懿居第三座」上月27日開始接受申請，合共260個單位將以市價78折推售，截至昨日（14日），收到約2,270份申請表，超額約7.7倍。資料顯示，煥然懿居「第一、二座」當年共接獲超過2萬個申請，超額申請45倍。

「第三座」的申請將於本周三（18日）晚上７時截止，市建局預計截止申請前收到的申請表會有一定增長，在未來四天，售樓處和示範單位將繼續開放。市建局呼籲有意申請的市民，透過 網站 內的網上系統作申請，並預留充足時間遞交申請，以免錯過機會。

市建局行政總監韋志成在開首四天收到逾900份申請表時，曾撰寫網誌形容「反應不錯」，到今日（15日）他再發表網誌，表示今次指市民對首置的反應未及上一期熱烈，「屬我們意料之內的事」，解釋是經濟及樓市環境，加上按揭利率仍處於較高水平所致。

他提到，政府在8月推出荃灣油柑頭首置地皮流標後，留意到外界關注市建局會否押後「第三座」的申請期。他在網誌解釋，2019年初推出「煥然懿居」首置先導項目及接受申請後，到2020年政府推出觀塘安達臣道地皮招標，才出現第二個首置項目，約2026年取得入伙紙後，政府才會從中隨機選定1,000個單位以「首置現樓」形式發售，即是最少相隔7至8年，市場上才會有新的首置單位供應。

今次「第三座」單位預售時間推前至2023年，加快供應，讓市場能穩定而有序地提供首置單位，滿足市民的首置需求。他認為，不應因為外在環境因素而押後預售單位，令市民，尤其是一眾不符合申請居屋資格、又未能負擔私營房屋的年輕申請者，一直有計劃購買首置項目單位的期望落空。

▼9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



市建局分析目前已收到的「第三座」申請表資料顯示，約6成的申請者以往亦曾申請各類型的資助出售房屋，可見現時社會仍有不少年輕人「成家」後，未有能力擁有獨立的居所，資助房屋成為「立室」的重要途徑，韋志成稱，「縱使在樓市明顯下行以致影響市建局收入的環境下，我們仍然維持『煥然懿居第三座』原訂的推售計劃」。

他續指，這次申請以40歲或以下的青年為主，佔申請總數近9成，其中約7成為一人申請。有1,000名申請者從來沒有申請過資助出售房屋，若以年齡層面來劃分，大約有一半為未滿30歲的「90後」申請者，反映這類較高收入的青年，傾向首置這房屋類型，以提升生活質素。其餘為家庭申請者，當中又以二人家庭為主。

此外，超過4成申請者居住在新界，以沙田、西貢和葵青佔多數。目前新界區的樓價，較當年推出首置單位時平均下跌8至9%，部分人即使有能力購買同區的私人住宅單位，仍跨區申請「第三座」單位，可見市區樓仍然較具吸引力。

▼9月26日 煥然懿居示範單位▼



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市建局亦分析申請者的家庭狀況和住屋特徵，今次加入「一房加儲物房（一房半）」和「兩房加儲物房（兩房半）」的戶型供申請。在申請總數當中，有3成申請者喜好一房半和兩房半的戶型。當中的一人申請者較喜好「一房半」戶型，家庭申請者大多喜好兩房和兩房半的戶型。

在截止申請後，市建局將於11月底進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼。預計於12月中陸續邀請申請者面見，就個案進行詳細審核，並按優先次序邀請合資格者在明年3月選購單位。市建局將進一步整合申請資料，作全面分析並深化成具體建議，提交予政府參考，會將部分可行建議，率先在市建局大坑西邨首置項目試行。

韋志成相信，以大坑西邨項目、提供2,000個單位的規模，將較「煥然懿居」更有潛力，在戶型選擇、單位設施選項，以至折扣提供等方面，作進一步優化，讓首置計劃能因應市場環境、申請者能力及需要等因素，作更具靈活的執行，力臻完善。