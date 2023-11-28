夫婦涉圖燒炭與兩子同死　否認虐兒　夫稱只在假裝配合妻子

母親欠下財務公司約3百萬元債無力償還，涉嫌與丈夫兩度在家燒炭欲與兩名6及2歲兒子同死，但均未有成功，第三次再燒炭時，家人到訪撞破，最後全家無礙，在家中發現母親所寫遺書。兩夫婦事後被控虐兒罪，他們否認指控，案件今(28日)在區域法院開審。庭上透露，母親被捕後曾稱她因欠債感到壓力並曾言欲：「攬住佢地一齊死。」但她又稱第三次燒炭後已打消念頭，並認為其夫不會讓她走這樣的路；其夫則稱只是假意配合妻子，有把握能將炭救熄。



女被告C.Y.S.（35歲）、男被告W.Y.C.（40歲），被控於2021年11月4日至5日在香港某單位，故意虐待或忽略6歲男童X及2歲男童Y，導致他們受到不必要的苦楚或損害。

女被告C.Y.S.及男被告W.Y.C.涉圖在家燒炭與兩子同死，同被控虐兒罪。

女被告聲稱付裝修費至債台高築

控方案情指，女被告2019年購入涉案單位，曾向其父親借數萬元支付首期。2021年7月，兩被告及他們的家人開始收到財務公司的電話和短訊，指女被告欠債未還，女被告之後向父借30萬，聲稱可把債還清。她其後在警誡會面透露，她為支付單位的裝修費而債台高築，飽受壓力。

女被告曾叫女傭買炭稱打算燒烤

2021年11月初，女被告吩咐女傭買炭回家，聲稱打算燒烤。同月5日，女被告父親再次收到財務公司的短訊，遂上門找女兒想了解情況，女被告的3位妹妹亦去到其家中，其中一人因擔心女被告會被債務公司騷擾，於是報警。

警員到場聞到燒炭味

警員到場，隱約聞到有燒過的味道，拘捕兩名被告，其中女被告警誡下稱：「因為差啲錢，壓力好大，想攬住佢地一齊死。」男被告則稱：「我假裝應承我老婆燒炭，我有把握整熄啲炭火。」。他們的兩名兒子X和Y事後送往醫院檢查，未發現異常。

屋內發現女被告手寫遺書

警方搜屋檢獲女被告所寫的遺書，內容提及：「一步錯步步錯，踏上借貸這條路，無法再支撐下去，其存在只會是禍害，連累父母、丈夫及小孩……」另有一張欠款清單，顯示女被告欠29間財務公司共300萬元債項。

第一次燒炭時怕釀火觸救熄

女被告在錄影會面透露，她於11月4日向男被告稱想尋死。她晚上與兩兒睡在主人房，關上窗門和開冷氣，並嘗試燒炭。後來聞到燒炭的味道和有火，她擔心會釀成火燭，男被告便把火熄滅。

第二次燒炭幼子Y咳嗽

稍後時間，女被告指家中仍有一小包炭，著男被告「再整過」。男被告遂把燒著的炭搬至睡房，Y即咳嗽。女被告見狀叫男被告帶Y到房外，待炭燒完後搬到洗手間淋熄；

第三次燒炭長子稱好臭

翌日早上，女被告再叫女傭買炭，並吩咐她到公園坐到中午才回來。女被告將燒著的炭放在睡房門口，原本在睡覺的X隨即起床及稱「好臭」。女被告解釋家有老鼠，須點些什麼驅趕，並即時叫男被告弄熄炭火。

女被告稱覺夫不會讓她走這樣的路

女被告稱此時已打消自殺意圖，亦有留意兩名兒子有否不適，又不斷讓他們飲水。女被告另稱，她沒有想過和兩名兒子一起死，並相信男被告不會讓她「行這樣的路」。

男被告稱只是假裝配合妻子

男被告則在錄影會面中，承認曾與女被告三度燒炭。第一次燒炭時，在10分鐘後便叫醒女被告，因為他知道女被告不想造成火燭，他也不想孩子和太太有事。他又稱，只是假裝配合妻子；至於第二次燒炭，男被告自言是他故意弄醒Y，然後告訴女被告Y很辛苦。

案件編號：DCCC 129/ 2023