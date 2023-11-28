簡約公屋｜首兩份合約批出12月動工　料元朗攸壆路最快2025年落成

政府正發展「簡約公屋」協助居住不適切居所的基層住戶。房屋局及建築署今日（28日）公布，已批出簡約公屋的首兩份合約，合共提供約1.7萬個單位，將在今年12月起陸續動工，預計元朗攸壆路的項目可最快於2025年首季落成，提供約2,100個單位。其餘3個項目則預計宗2025至2026年分階段落成。



兩份合約共四個項目提供1.7萬個單位

房屋局及建築署今日與中標承建商，完成批出合約的儀式，包括工務工程合約編號SS M518，即元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路項目，批予聯營公司其士——中鐵建設；而工務工程合約編號SS M519，即啟德世運道項目，則批予中國建築工程（香港）有限公司。

首批簡約公屋有四個項目，合共提供約1.7萬個單位，將在今年12月起陸續動工，當中位於元朗攸壆路的項目，預計最快在2025年首季落成，提供約2,100個單位，其餘3個項目則預計於2025年第二季至2026年第三季分階段落成。

「簡約公屋」元朗攸壆路選址：



+ 3

房屋局冀2028年前完成興建三萬個單位

房屋局局長何永賢表示，立法會今年年初批准首批項目工程的撥款後，建築署全速推進相關工作，批出合約後工程隨即展開。當局亦會在短期內，向立法會爭取第二批簡約公屋項目的所需撥款，以期在2027至2028年度前，完成興建約3萬個簡約公屋單位。