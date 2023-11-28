簡約公屋｜首兩份合約批出12月動工　料元朗攸壆路最快2025年落成

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

政府正發展「簡約公屋」協助居住不適切居所的基層住戶。房屋局及建築署今日（28日）公布，已批出簡約公屋的首兩份合約，合共提供約1.7萬個單位，將在今年12月起陸續動工，預計元朗攸壆路的項目可最快於2025年首季落成，提供約2,100個單位。其餘3個項目則預計宗2025至2026年分階段落成。

兩份合約共四個項目提供1.7萬個單位

房屋局及建築署今日與中標承建商，完成批出合約的儀式，包括工務工程合約編號SS M518，即元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路項目，批予聯營公司其士——中鐵建設；而工務工程合約編號SS M519，即啟德世運道項目，則批予中國建築工程（香港）有限公司。

首批簡約公屋有四個項目，合共提供約1.7萬個單位，將在今年12月起陸續動工，當中位於元朗攸壆路的項目，預計最快在2025年首季落成，提供約2,100個單位，其餘3個項目則預計於2025年第二季至2026年第三季分階段落成。

「簡約公屋」元朗攸壆路選址：

+3

房屋局冀2028年前完成興建三萬個單位

房屋局局長何永賢表示，立法會今年年初批准首批項目工程的撥款後，建築署全速推進相關工作，批出合約後工程隨即展開。當局亦會在短期內，向立法會爭取第二批簡約公屋項目的所需撥款，以期在2027至2028年度前，完成興建約3萬個簡約公屋單位。

劣質劏房料優先上過渡屋　消息：簡約公屋或安置輪公屋未滿三年戶何永賢稱中秋收過渡屋住戶傳來一家聚首相　簡約公屋助脫惡劣環境簡約公屋｜調查：九成受訪不適切居所住戶促政府加快建公屋上樓過渡性房屋｜研究揭六問題：租期短、重返劏房　倡與簡約公屋整合
簡約公屋
房屋局