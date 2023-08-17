過渡性房屋｜研究揭六問題：租期短、重返劏房　倡與簡約公屋整合

過渡性房屋計劃即將完成「歷史任務」，未來會由政府推動的簡約公屋「接棒」。前規劃署前署長凌嘉勤早前加入理工大學賽馬會社會創新設計院出任總監，並研究過渡性房屋問題，他今日（17日）發展研究中期成果，指過渡性房屋的規模和推展速度，是世上十分獨特的案例，亦建立了有效的社會協作網絡，惟指出至少在六大問題，包括土地租期太短、政府資助有限、偏遠地區項目入住率偏低，亦有部份住戶要重返劏房等，建議當局整合過渡性房屋和簡約公屋，減低兩者的租金差距，讓兩者有同等的吸引力。



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政府計劃於2024/25年度前完成84個過渡性房屋項目，以提供超過21,000個單位，當中逾半位於新界。曾以「港深合作策略規劃顧問」身份協助上屆政府推動北部都會區計劃的凌嘉勤，研究其中35個過渡性房屋項目，全部均為在空置地盤以「組裝合成」建築法建成，佔整個計劃供應單位數目約86%。

研究同時參考其他城市例子，發現香港的過渡性房屋計劃是目前透過可拆卸重用建築結構建成的計劃中，規模最大、發展速度最快及社會參與度最廣的一個。

研究也從持分者的經驗中，找出香港過渡性房屋計劃面對的「痛點」，包括：

。用地期限相對較短

。政府資助金額涵蓋範圍有限

。設計及發展過程中的技術問題難解決

。偏遠地區項目入住率偏低

。為住戶提供支援服務的資金不足

。項目推廣、招租及住戶資格評估各方面的行政工作負擔等過重



前規劃署署長加入理工大學賽馬會社會創新設計院擔任總監後，進行過渡性房屋研究。（林穎嫺攝）

研究認同政府在簡約公屋計劃擔當建造者角色，能夠提升過渡性房屋交付效率，並提出6項建議：

1/ 確認過渡性房屋的功能及定位



研究報告認為過渡性房屋，包括簡約公屋，均是應對香港房屋問題的一項有效措施，建議正式確認過渡性房屋為整體房屋政策中傳統公營及私人房屋分類以外的房屋類別，並將已建立的過渡性房屋供應機制繼續運作，支援因不同情況而未能擁有逾切居所的市民。

2/ 整合過渡性房屋和簡約公屋



報告建議整合過渡性房屋和簡約公屋計劃，減低兩者租金差距，令兩者所提供的單位具相同吸引力，同時在項目推廣、招租及住戶資格評估，以及跨項目轉介等方面加強協調，並爭取額外資源為住戶提供基本的生活設施和傢俱、搬遷補貼及社區支援服務。

3/ 統一「組裝合成」單位設計



報告建議政府牽頭，統一在餘下過渡性房屋項目及即將推出的簡約公屋項目中，以「組裝合成」組件建成的單位設計，盡量改善標準化水平，以增加生產規模和方便重用組件，從而提升成本效益。

4/ 協助住戶落戶北部都會區



現時不少原居於市區劏房的住戶，均有遷入位於新界的過渡性房屋項目，報告建議將這些住戶視為入住北部都會區的「先行者」，並全力統籌社區綜合服務工作，幫助他們順利在北部都會區定居。

5/ 非政府機構參與簡約公屋項目的社區建設



報告建議政府在發展簡約公屋項目時，應主動諮詢非政府機構，對公共空間的設計和設施提供意見。非政府機構亦應成為住戶支援服務的提供者，營造互助鄰舍環境。

6/ 及早籌劃「組裝合成」組件重用方案



預計在過渡性房屋項目完結後，將有超過18,000個以「組裝合成」建築法建成的居住單位需要重置及重用，可能涉及超過二萬件「組裝合成」組件，惟此工作複雜而艱鉅，單靠個別非政府機構實難以完成，故應及早籌劃有關安排。