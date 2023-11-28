聖誕節｜尖東燈飾正式亮起　有市民讚疫後首個聖誕有氣氛

由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」今晚（28日）起開始，尖東區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾將由今晚開始亮起直至下年1月1日元旦。有市民表示，今年為疫後首個聖誕節，「係個人有節日氣氛。」



▼2023.11.28 疫後首個聖誕節尖東亮橙▼



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尖東區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾由今晚開始亮起，時間為晚上5時半至晚上11時，平安夜、聖誕日、除夕、元旦亮燈時間將稍延長。

在尖東欣賞燈飾的陳女士指，今年為疫後首個聖誕節，沒有疫情聚會限制、市民不需戴口罩，令市面聖誕氣氛增加，「係個人有節日氣氛。」她表示，聖誕長假期一定會有部份市民離港，不過她表示，今日到餐廳食晚飯時，餐廳全數的枱早已被預訂，認為市面經濟正復蘇。

Hollis認為尖東燈飾比疫情期間多，但款式與以往相若，「有啲悶，都係咁嘅樣。」她指，相信聖誕長期會有大量市民北上或去旅行，因為可以玩的地方不多，「香港今年都唔會留得太多人。」她表示，最近來港旅客亦不會花大量金錢消費，認為聖誕節市道相對較靜。

東尖沙咀地產發展商聯會主席邱文華開幕致辭時表示，尖東區內提供各種設施，包括餐廳、酒店、購物商場等，相信均是本地市民及旅客的消閑好去處。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，自2月開關以來，來港旅客逐漸增加，可見旅遊業正在復甦，未來聖誕以及新年會繼續推出不同活動吸引旅客。