在職家庭津貼｜明年4月起調高15%　四人住戶增至$4830　金額一覽

在職家庭津貼計劃（職津）津貼金額明年4月起調高，以育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，由明年四月起，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增至4,830元。若以每次申請的六個月申領期計，每宗申請最高金額將由現時25,200元增至28,980元。



在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤表示，希望今次調整可以令基層家庭持續就業，自力更生，同時進一步紓緩他們的負擔，支援育兒，他期望透過今次增加職津，鼓勵更多在職家庭投身勞動市場。



施政報告2023宣布，由明年4月起計的申領月份，劃一增加職津計劃住戶及兒童津貼金額15%。」以育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增至4,830元。若以每次申請的六個月申領期計，每宗申請最高金額將由現時25,200元增至28,980元。在2022至23年度，超過6.6萬個住戶成功獲批職津，涉及約22萬人，包括超過8.6萬名兒童。

當局指，為便利有需要家庭申請職津，已減省申請人須提交的證明文件，申請人若有實際困難未能提供住戶入息或工時證明（如散工或自僱人士），可以「自述聲明」代替。

為深入社區推廣職津計劃，在職家庭及學生資助事務處稱會繼續與非政府機構、社會福利署轄下綜合家庭服務中心、大廈法團、學校、社會企業、不同行業工會及公司（如清潔、護衞、物業管理、運輸、銷售、餐飲業）等協作，亦會在公共交通工具、公共屋邨及各區民政事務處轄下社區會堂加強宣傳。

在職家庭及學生資助事務處吉祥物「職學寶」一家四口已融入全新推出的小冊子及海報，除生動活潑介紹計劃內容外，更化身網上聊天機械人隨時解答公眾問題及查詢申請進度，而市民亦可透過24小時熱線（2558 3000）或電郵（enquiry_wfao@wfsfaa.gov.hk）與處方聯絡；或經網上系統預約櫃檯服務（櫃檯設於觀塘海濱道181號九樓）。