工聯會調查指7成受訪青年自感在職貧窮　倡增「展翅青見」實習金

工聯會青年事務委員會一項調查發現，近7成受訪年青人認為屬在職貧窮，更有近2成人指收入比3個月前減少。委員會建議把「展翅青見計劃」的實習金額由5800元提升至1萬，以及擴展參加者年齡至30歲。



工聯會青年事務委員會於3月，調查本港青年就職問題，透過問卷調查，成功訪問552位15至45歲受訪者中，近7成受訪者認為屬「在職貧窮」，其中分別有446位及438位受訪者認為在職貧窮的成因為，收入水平低及生活成本高。

疫後復常2成人收入倒較三個月前減 4成青年對行業悲觀

雖然社會踏入復常，但有2成受訪者對比3個月前收入減少，接近4成受訪青年對行業前景感到悲觀。工聯青委主任林偉江表示，調查反映行業情況未完全復常，青少年失業率較整體失業率高，政府應該推出相關措施吸引年青人投身職場。

工聯會倡「展翅青見計劃」年齡上限擴展至30歲 實習津貼加至$1萬

工聯青委副主任鍾燿徵建議，政府將「展翅青見計劃」的參加者年齡由現時的15至24歲擴展至30歲，實習津貼金額由現時5800元增加至1萬元。另外，建議「青年就業起點」走訪全港中學，安排中學生在畢業前參與一次就業資訊及青年自僱全面裝備課程。他又建議，若果參加者通過「青年就業起點」成功入職並留任2年，政府最高可發放5000元獎金給予參加者。

在培訓津貼方面，工聯青委副主任甘敬業表示，政府可以參考新加坡政府的「技能創前程職業轉換計劃」，向青年提供津貼就讀與行業相關的培訓計劃。

被問到如何吸引人才留港時，林偉江表示，相信一國兩制、資本主義、有基本法保障以及行使普通法等因素比新加坡優勝。