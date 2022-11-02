在職母照顧輕度智障女不言棄　喜見她變開朗：𠵱家肯主動同我講嘢

撰文：梁晉穎
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古語有云：「養兒一百歲，長憂九十九」社會上有一群家長，他們的子女要長期貼身照顧，甚至長大後都要為了「他/她」不斷擔憂，每時每刻都可能要應付子女需要，真正「長憂九十九」。這些家長、這些照顧者的壓力外人難以明白，哪究竟可以有誰來照顧這些家長？

扶康會舉辦「庇護工場延展照顧先導計劃」以及「樂在照顧」家庭支援服務計劃，給予一些弱能人士子女及其家長，參加輔導及活動，令他們關係改善。對於新一份施政報告提及會加強照顧者支援，這些家長都希望不只有金錢上的支援，而是更多方面的實質支援。

郭太的女兒佩恩是輕度智障人士，有時都覺勞累。(梁晉穎攝)

丈夫老邁女兒連洗澡也須操心　兩人在家煮食險釀巨災

郭太女兒佩恩是輕度智障人士，有很多地方都需要郭太照顧，例如洗澡都可能要郭太操心：「有好多地方洗唔乾淨，要幫佢再洗過。」丈夫已80多歲，難以照顧女兒，但郭太在機場工作，工時十分長，有時都只有女兒和丈夫在家，但幾乎引起意外：「佢哋有晚煮飯，我好夜返到屋企，發覺成間屋好熱，原來佢地煲完嘢之後，個爐就唔記得熄火！」

女兒痴身　在職媽媽失去個人社交生活

郭太指，在機場任行李搬運員的她，有時忙得不可開交，但女兒有時會不斷致電，多忙都要接聽：「件行李勁重都要即刻放底聽電話。」而且任何社交生活，女兒都要跟著她：「去同朋友飲茶都要帶埋佢，有時更因此要推卻朋友聚會，失去個人社交生活。」

麥潤芸指扶康會辦庇護工場延展計劃，幫助庇護工場工作的殘疾人士。(梁晉穎攝)

扶康會於庇護工場辦延展計劃　助雙方同有喘息空間

扶康會是支援佩恩的社福機構，該會副總幹事麥潤芸指，庇護工場只在星期一至五的早上九時至下午四時工作，部份服務回家後難以自理，缺乏社交活動，容易於社區發生意外，而照顧者亦長期面對照顧壓力，需有喘息空間。所以該會開展「庇護工場延展照顧先導計劃」，於周一至五晚上，及周六早上至傍晚，為服務使用者提供主題訓練及小組活動，既令殘疾人士有更多社交和技能學習機會，同時減輕照顧者壓力：「佢哋(殘疾人士)完咗工作，我哋會同佢地做活動，同佢哋食埋飯，甚至車埋佢哋返屋企。」

郭太表示，慶幸扶康會開辦計劃，女兒參加計劃後更開朗，更容易與她交流：「以前一返屋企就只係玩手機，𠵱家會主動同我講野，興趣班畫咗畫又畀我睇，叫我一齊做手工。」

羅太的兒子患有自閉症，參加「樂在照顧」計劃後令她們關係變好。(梁晉穎攝)

自閉兒有「特殊執著」 常與父衝突　媽媽沮喪不時夜裏飲泣

羅太的兒子患有自閉症，平常生活有種「特殊執著」，例如餐桌上杯子位置一定要如一，電視頻道一定要是同一個：「試過半夜三更，佢突然走出廳開左個電視，好緊張係咪果個台，搞到佢爸爸走出嚟鬧佢，兩個又鬧交。」羅太指，兒子有試過刷牙過後，發現牙膏仍在牙擦上「原來都無擦過」，又試過打瀉食物但不懂自理，要長期貼身照顧兒子，所以她都沒有上班，全天侯照顧兒子。

羅太指自己跟丈夫都理解這個是兒子的病患，不是他的錯，但有時都會出現負面情緒，「特別係爸爸，好容易同佢起衝突，我要成日係佢哋之間調停。」特別是兒子在特殊學校畢業後，在家中時間更長，衝突情況每日發生同時更嚴重。她都感到很辛苦，有時在夜裏飲泣，沮喪不已。

扶康會「樂在照顧」計劃 　令相關家庭得到多元支援

扶康會在2021年9月開展賽馬會「樂在照顧」計劃-扶康會家庭支援服務，為特殊學校智障畢業生之家庭提供多元化的服務。例如興趣班、治療小組、家庭聯繫活動、更有社工輔導服務及臨時動床心理服務。

羅太與兒子都是參加者之一。羅太指，兒子可在家中用視像課堂，參加計劃興趣班。她指兒子參加計劃後變得開心，而在網上又可以跟其他人聊天，學到一些手作或技能，更會與羅太分享，令他們關係變好。

施政報告提出增加照顧者生活津貼　過來人冀實質支援：等心理輔導都要幾個月

施政報告提出低收入家庭照顧者每月生活津貼會由2,400元增加至3,000元，明年起設立一站式照顧者資訊網站和支援專線。羅太指與其只增加金錢，不如給予更多實質支援，例如殘疾人士技能培訓可開發更多，同時讓社福機構有更多資源支持殘疾人士家庭：「比三千我，我仲要同佢去報名(技能培訓)，不如有多啲社會服務仲好。」她希望有更多照顧者輔導服務，認為有時想找情緒輔導都要輪侯多時：「搵個心理輔導都要等幾個月，有情緒都變無情緒啦。」

麥潤芸指，社會上有很多殘障人士，因為其照顧者壓力過大或年事已高，都在等待入住院舍宿舍或到庇護工場工作。但入住院舍宿舍通常都輪侯十幾年，而庇護工場都要輪侯一至兩年。「咁等待果段時間，佢地留係屋企，又無左社交，照顧者要長期照顧，其實好易起衝突，就有社會悲劇發生。」

支援殘疾人士家庭計劃應長期營運

麥潤芸表示，支援殘疾人士家庭的計劃很重要，而且很大幫助，是應該由政府及社署長期去主動營運。如果缺乏資金，計劃要停止，對殘障人士家庭是很大損失。她們已經邀請大學，對兩個計劃的成效進行研究，之後會撰寫建議書交予政府，希望社署可長期支援兩個計劃。

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