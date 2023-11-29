審計報告｜大埔濾水廠建氯氣設施　不符危險品例　拖兩年花$3.7億

大埔濾水廠擴展工程在2010年2月展開，獲批64.8億元撥款，最新一份《審計報告》指出，截至今年3月，核准工程預算已動用49.864億元，當中水務署批出三分工程合約，分別延期2.7至19.1個月，合約涉款43億元。



審計署發現，水務署擬於濾水廠內增建現場氯氣生產設施，但礙於觸及《危險品條例》，延誤兩年才能展開工程，其間大埔濾水廠的清毒工序暫停，要額外於牛潭尾增購濾水設施「補位」，最終工程預算大增七成至3.7億元，亦由於要運送液氯至大埔，牛潭尾河道受污染，承建商需要作出賠償。



大埔濾水廠擴展工程，獲立法會批出64.8億元撥款，於2010年2月展開。（水務署相片）

審計報告指出，水務署在2016年決定，在大埔濾水廠建立現場氯氣生產技術，以逐步停止進口液態氯，由於大埔濾水廠擴展工程早已於2013年展開，水務署在2017年1月批准顧問M就合約B發出一份預算1.8億元，後定價為3.1億元的更改令A，於2018年9月前供應和安裝四組現場氯氣生產設施。

需停用原有氯氣設施才能施工

顧問M在2017年3月，向消防處提出申請，不過，由於擬建的氯氣生產設施，將置於現有氯氣貯存室下層，而液態氯則置於同一大樓的上層貯存和使用，消防處基於《危險品條例》，不接納危險品貯存所置於另一危險品貯存所之上或之下而不批准申請，直至水務署於2019年11月停用原有液氯處理系統，才獲消防處批出申請。

需於牛潭尾增購消毒設施「補位」

由於工程期間，大埔濾水廠需暫停氯氣消毒工序，顧問M在牛潭尾濾水廠增購一組現場氯氣生產設施，預算4,000萬元，後定價為6,270萬元；並發出13份預算2,100萬元，後定價3,000萬元的更改令，指示承建商B有確保足夠人手維持運作，直至大埔濾水廠的氯氣生產設施於2020年11月完工為止。

工程預算增七成 期間河道污染釀河鮮死亡需賠款

換言之，更改令A由預算2.2億元，大升七成至3.7億元，顧問M解釋，當中涉及更改設計、審議、工程改善等開支。而在2019年10月，從牛潭尾運送氯酸鈉溶液至大埔途中，因容器出現裂縫發生泄漏事故，有魚塘擁有人報稱溝渠及天然河溪有白泡、有魚和蝦死亡，最後承建商需要達成和解賠償。

審計署建議，在推展工程鉬時，水務署長在處理危險品時，應盡早諮詢有關當局；在切實可行下，於發出更改令前敲定工程設計，清楚確定預算費用；及改善運送化學品措施。水務署署長同意建議。

承建商儲存池尺寸偏離圖則 花7800萬延124日

另外，審計署指出，承建商B須在兩座新處理大樓的底部設計和建造兩個洗池水儲存池，不過，其建議書的尺寸偏離僱主圖則列出的「僱主要求」，最終顧問M發出一份更改令，其後定價為7,870萬元，指示承建商B把將洗池水儲存池的容量，分別由2,800立方米增至3,600立方米，以及由3,000立方米增至6,066立方米，獲批准延長合約期124日。

528食水樣本不符參數 整體水質令人滿意

審計報告提到，大埔濾水廠在食水處理過程的不同階段收集的水樣本測試結果顯示，曾出現不符合相關表現指標的情況，當中有528個樣本不符合某些水質參數，主要是酸鹼值和氟化物 的表現指標，不過由於表現指標一般較香港食水標準嚴格，因此，大埔濾水廠供應的食水水質令人滿意。