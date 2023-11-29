模擬西貢墮機　跨部門與駐港解放軍演習　護衞艦及空軍直昇機出動

本港八個紀律部隊及輔助部隊，連同駐港解放軍，一連兩日於西貢牛尾海進行空難短程搜救。今日（29日）上午，演習模擬一架載有4人的羅賓遜R44 直升機墜機，解放軍派出護衞艦及兩架直昇機搜救；警隊派出新水上電單車救援能力，政府飛行服務隊空中巴士H175 直升機亦首次加入演練。



民航處指出，本港如遇大型嚴重事故，可按《基本法》條文，請求中央政府派出駐港部隊幫助搜救，香港亦與中國交通運輸部南海救助簽訂協議，如有事故都可要求當局派出搜救船隻及直昇機，協助救援。



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今日演習為短程演習，參與部門有民航處、政府飛行服務隊、警務處、消防處、海事處、民眾安全服務隊、醫療輔助隊及香港天文台，及中國人民解放軍駐港部隊，模擬一架載有4人的羅賓遜R44 直升機，於早上從香港石崗機場飛往西貢半島東南牛尾海時，期間機長在早上10時發現直昇機引擎有問題，於牛尾海附近空域通知民航處控制塔，一小時後，直昇機於雷達螢幕上消失，同時警方接到市民報告有直昇機墜落在牛尾海，民航處控制塔立即通知有關搜救單位進行搜救行動。

解放軍派出護衞艦及空軍直昇機

橙色煙霧彈模擬直昇機墮海及火警情況，消防派出滅火輪，包括精英號滅火輪到場射水滅火，民航處亦會通知附近航班相關事故。

解防軍駐港部隊在是次演練中派出護衞艦及兩架直昇機進行搜救。解放軍直昇機空軍一號先在現場在高空視察，而護衛艦亦派出艦內的快艇出動救搜，並將一名傷者送回護衞艦，再由空軍一號用遊繩送走傷者。

而空軍一號離開後，解放軍另一架直昇機空軍二號亦到場戒備，並發現在第一名傷者附近有另一名傷者，於是立即派員利用遊繩下降，並運送傷者送院。

同一時間，水警水上電車到場，拯救近石灘傷者，政府飛行服務隊首次派出空中巴士H157直昇機負責將傷者送院。而防潛水組亦在海上搜索並落海救援，將傷者運上滅火輪進行急救，再由飛行服務隊直昇機負責將傷者送院。

明日演習有中國交通部南海救助局參與

明日的演練會是長程練習，亦會模擬一架由香港飛去日本的A320飛機，機長在早上6時55分在香港國際機場以東約五十海里通知香港航空管制中心兩個飛機引擎都出現問題，5分鐘後，飛機更於雷達屏幕上消失。香港航空管制中心立即宣佈有關飛機進入遇險階段，並通知有關搜救部門，搜救協調中心啟動及立即開始制定搜索計劃，屆時中國交通運輸部南海救助局及廣東省海上搜救中心亦會分別派出直昇機、定翼機及船艦等參與演習。

警務處的水上電單車，利用噴射式引擎，加強於岸邊及淺水區的海上救援能力。（余睿菁攝）

首先按本地資源搜救 有需要依《基本法》請求駐軍

民航處署理總交通管制主任容榮樂指，香港負責的搜救範圍約27萬6千平方公里，大概是飛機向東飛30分鐘，向南飛40分鐘的範圍，香港如發生小型航空事故，會最先使用本地搜救資源，但在大型事故，「大家想像如有一架載有300人的民航客機墜入大海」，便需要有最快的救援行動，就會請求中央政府派派駐軍幫助搜救。

另外，香港亦與中國交通運輸部南海救助簽訂協議，如有事故需要幫手出動時，都可以要求當局派出搜救船隻及直昇機等。根據《基本法》第14條，香港在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。

雖然過去並未曾發生需要啟動民航處救援協調中心的空難事故，但如有類似事故，每次動員亦未必與今次演習一樣，要視不同情況、墜落地點再調配搜救行動。