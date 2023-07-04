紀律部隊放寬身高等要求　5月投考警察人數較去年同期大增4倍

近年紀律部隊面對人手短缺的情況，政府正積極「搶人才」。今日（4日）生日的保安局局長鄧炳強在保安事務委員會上提到，本年度5月份投考警察、督察人數較上年度同期分別多4倍及兩倍，相信與放寬身高及體重等要求有關。



他又指，六個紀律部隊有超過6.4萬個紀律人員編制職位，佔政府總編制逾三分之一，雖然各紀律部隊的流失率在過去三年大致平穩，但整體勞動人口下降為招聘工作帶來挑戰，紀律人員職位空缺數目持續偏高。有議員關注如何提升警隊形象。



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鄧炳強續指保安局和各紀律部隊了解職位空缺帶來的挑戰，並會密切監察薪俸及服務條件，優化招聘和推出挽留人才的措施，以及利用科技簡化前線工作，以針對相關情況作出改善。

警隊近期更新招聘條件，並在內地進行招聘活動，新民黨、公民力量立法會議員李梓敬關注到舉措下，招募到的新警員人數是否上升，升幅又是多少。另外他又關心局方如何接觸更多的青年，吸引他們加入警隊或紀律部隊。李梓敬指知道今天是局長的生日，在會上祝局長生日快樂。

截至5月底 123名內地在學港生通過警員遴選

鄧炳強回應指，「能夠在生日為委員會服務是我的榮幸」。他提到，警務處去年年底起，到內地各大城市舉辦「內地大學招募快線」，為內地港生舉辦招聘講座，講解警察招聘資訊，並安排即場遴選。截至今年5月底，有123名學生已通過警員的遴選程序，並已陸續進行其他聘任程序。

他續指2023/24年度5月份投考警察、督察人數比2022/23年度同期分別多4倍及兩倍，升幅令人鼓舞，相信和5月初起取消最低身高及體重要求，以及讓投考者在佩戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試有關。警隊招募方面，他指現時在中學或大學有不同的學長計劃，警員以師兄姐身份返母校鼓勵學生投考警察，亦以不同渠道包括社交平台等宣傳。

警務處處長蕭澤頤日前亦表示，5月投考警員的人數有1,200人，較4月502人增加1.4倍。

吳傑莊關注局方如何提升警隊形象

紀律部隊人手和編制有差距，選委界立法會議員吳傑莊問到，局方有否提高人手的時間表或指標，另外本港總體勞動人口下降，未來會否採取精簡紀律部隊等措施應對，又關注局方如何提升警隊形象和改善警民關係，例如會否參考之前製作的宣傳短片《守城》，製作更長的短片。

鄧炳強回應指局方在招聘方面出盡法寶，科技必然重要，他以懲教處為例，人員在辦公時間不能和外界接觸，或晚間工作比較辛苦，處方以科技改善工作環境，人員可在工作期間打指定的電話號碼，晚上亦可以機械人幫忙巡邏。警隊之前有製作影片宣傳警隊，其他的紀律部隊亦有社交平台宣傳策略，以改善整體紀律部隊的形象。

鄧家彪關注如何幫助少數族裔加入紀律部門

工聯會立法會議員鄧家彪關注如何幫助少數族裔加入紀律部門，並查詢能否全面實行五天工作制等。

鄧炳強回應指紀律部門有近200名少數族裔人員，警隊有超過100名，警隊亦增設按警員工作需要設計的「警員中英文筆試」，在維持公共服務質素的前提下，為投考者提供另外一個符合語文能力要求的途徑。五天工作制方面，各部門人手比例不同，會在可行的情況下盡量行五天工作制。