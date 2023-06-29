機管局及民航處斥2.5億　指揮塔數碼化　裝240鏡頭監察航班

機場管理局聯同民航處斥資2.5億元，推動停機坪及指揮塔數碼化，在停機坪安裝超過240部超高解像監察數碼攝影機，並透過用影像縫合技術合成超高解像，24小時實時影像分享影像，更可在大霧或能見度極低情況下，以電腦解像傳送清晰畫面，協助操作員監測空中及地面航班，增加效率及減少出錯。



機管局稱，引入數碼停機坪及數碼指揮塔技術，只為減輕以往操作員需「一眼關七」繁重工作，紓解其壓力並提升工作效率，減少出錯，並非為減少人力。



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機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，整個三跑系統完成後，預料機場航班處理量會提升至每小時102班，故發展科技、推動數碼化是重要一環。他稱，以往機管局操作員透過監察多個不同系統，記下地面每一架飛機的航班編號、編排及停泊位置，甚至利用對講機傳達資料；民航處塔台人員亦須利用雷達及其他系統監控航班的空中活動。

姚指約一年前陸續在停機坪及塔台推行數碼化系統後，在機場各處安裝超過240部超高解像監察數碼攝影機，用影像縫合技術合成超高解像，24小時實時影像分享。系統結合攝影機影像、航班資料、航班實時狀況、機場地圖及地面監察雷達等。其中停機坪實時狀況會傳送至機管局第二代機場中央控制中心，起飛、滑行及跑道等狀況則會由民航處塔台人員監控。

他續稱，推動數碼化後，操作員在電腦可實時監察航班，影像更會在每架飛機頂上顯示其航班資料、狀態、停泊位置等，一目了然，「以前就要一眼關七，𠵱家可以七合一」，可提升效率及應變能力。系統也設預警提示，當航班偏離其位置、或與停機坪車輛有機會衝撞時，就會響起警報。

多鏡頭合成助惡劣天氣仍提高影像清晰

「天氣不似預期」，姚兆聰稱以往在大霧或晚上等能見度低的情況下，監察影像只看到白濛濛或黑漆漆一片，但新系統下可利用電腦分析，抹去「白色霧」及提高夜視力，即使在天色不佳情況下，也可有清晰的實時圖像資訊反饋到中央控制中心及塔台，「一個影像由幾個鏡頭組成，會無縫縫合，就算用iPhone（廣角鏡頭）影，都會變形，但呢個唔會有變形亦冇光暗分別，成個情況可以睇哂。」

至於能節省多少人手，姚指引入系統只為減輕以往操作員繁重工作，提升效率並減少出錯，並非為減少人力或為加快，「而係確保唔會甩漏，唔會話零犯錯，但要盡量做到零。」

民航處電子工程師趙雅文（左）及機管局機場運行執行總監姚兆聰（右）。（林靄怡攝）

民航處電子工程師趙雅文則稱，系統可顯示飛機與降落區距離等，並設自動追蹤功能了解其滑行情況，可提升塔台人員工作效率及機場安全。

早前國泰CX880航班尾轆故障釀意外，姚兆聰指當這航班取消起飛後，由機長判斷並正常滑行回停機坪所安排位置，滑行過程正常無異常，故系統沒有警報，至於其他狀況因民航處仍在調查中，暫不便評論。

機管局指，該系統由加拿大一個廠商研發，斥資共2.5億元，由機管局與民航處攤分，設有後備系統，當兩個系統均故障時，可切換回舊有模式。香港機場是全球首個大規模應用該系統的機場，昨日（27日）在國際機場協會「科技創新獎2023」中，獲頒最佳機場運作及裝置管理創新獎。