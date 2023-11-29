消防處調整入職要求　「四眼仔」可投考　放寬至90秒一下引體上升

消防處今日（29日）宣布，將由周五（12月1日）起，調整4個職系的入職視力測試及體能測驗要求，當中消防隊長和消防員將可戴眼鏡進行視力測試；在體能方面，消防職系和救護職系的體能測試均會放寬其及格標汁，當中引體上升、雙槓雙臂屈伸、屈膝仰臥起坐、掌上壓、俯後撑的測試時限均會由60秒，改為90秒，而限時內要做到的次數均會放寬，並會引入傾斜引體上升，讓考生選擇，以避開引舉上升測試。



消防局指，將於下月起，放寬消防隊長（行動）及消防員（行動／海務）的視力測試要求，將會容許投考者選擇佩戴眼鏡測試。

在體能測試方面，消防處將修訂體能測驗中測試項目的資數，並延長測試項目的時限，並會加入傾斜引體上升，供考生選擇。有關修訂詳情如下：

適用於消防職系應徵者的體能測驗

．引體上升：由60秒3次，放寬至90秒1次，投考者更可選擇以傾斜引體上升取代

．傾斜引體上升：新增項目，作為引體上升以外的選擇，及格標準為90秒內做到3次，即平均30秒1次

．雙槓雙臂屈伸：由60秒9次，改為90秒5次，即由平均

．屈膝仰臥起坐：由60秒35次，放寬至90秒28次

．掌上壓：由60秒32次，放寬為90秒28次

．坐位體前屈：由23厘米，放寬至21厘米

．俯後撑：由60秒25次，放寬至90秒20次

適用於救護職系應徵者的體能測驗

．引體上升：由60秒2次，放寬至90秒1次，並可選擇以傾斜引體上升取代

．傾斜引體上升：新增項目，作為引體上升以外的選擇，及格標準為90秒3次

．雙槓雙臂屈伸：由60秒7次，放寬至90秒4次

．屈膝仰臥起坐：由60秒31次，放寬至90秒26次

．掌上壓：由60秒30次，放寬至90秒26次

．俯後撑：由60秒23次，放寬至90秒18次

消防處發言人強調，在研究後，認為有空間調整入職的視力測試及體能測驗要求，以吸引更多有能力的人士投考，強調投考者獲聘後必須接受26周嚴格基礎訓練，並須達到處方要求的體能標準，有關標準維持不變，因此調整入職要求並不會影響日後的救援工作。

當局續指，會繼續舉辦不同類型活動加強招募宣傳，如入職講座、投考工作坊和展覽，以及設立多個消防處招募連線計劃，包括大學生招募連線、內地大學港生招募連線、運動員招募連線及少數族裔招募連線，以宣傳調整後的入職視力測試及體能測驗要求。