區選前夕及正日　教局辦親子繽紛遊樂日　向最踴躍參加學校贈書券

改制後的首屆區議會選舉於12月10日舉行，教育局今日向中小學及幼稚園發通告，於選舉日前夕及當日，舉辦「親子繽紛遊樂日」大募集活動，要求學校鼓勵家長在這兩天，抽出時間陪伴子女，在香港做各式各樣的有意義的親子活動，例如認識自己居住的社區、關愛別人或做身心健康的活動，並以照片和文字記錄。教育局設有「最積極參與學校獎」，以嘉許最多學生參加的學校，得獎學校可獲2,000元書券及獎狀。



教育局今日向中小學及幼稚園發通告，於選舉日前夕及當日，舉辦「親子繽紛遊樂日」大募集活動。（資料圖片）

根據教育局通告，「親子繽紛遊樂日」大募集活動於12月9日及10日舉行，局方要求學校鼓勵家長在這兩天，抽出時間陪伴子女，在香港做各式各樣的有意義的親子活動，例如認識自己居住的社區、關愛別人或做身心健康的活動，並於活動地點拍攝一張家庭合照及一張活動地點的照片，以100至150字簡述活動目的、家庭成員的體驗及推介原因。

活動細節列明 作品須不具爭議性

通告亦列明活動細則，每位學生只可參加一次，同一活動地點及內容不可重覆以其他子女的名義報名參加。參加者須確保提交的作品不含有淫褻、暴力、色情、誹謗、不良意識、侮辱成分，或任何具爭議性及不適當的內容，亦不會違反香港特區的法律，否則會被取消參加資格。

活動分為幼稚園組、小學組及中學組，每組設有「最積極參與學校獎」，以嘉許每組首三間錄得最多學生參加的學校，得獎學校可獲2,000元書券及獎狀。另設每組三個「最佳家庭分享及推介獎」及每組30個「家庭分享及推介優異獎」，得獎者可分別獲500元及100元書券及獎狀。遞交作品日期為下月11日至31日，結果將於明年3月15日於教育局網頁公布。