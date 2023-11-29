區議會選舉｜政府高層加緊宣傳　陳國基「洗樓」　律政人員落區

距離12月10日新一屆區議會選舉只餘下一個多星期，政府高層也加緊宣傳腳步，政務司司長陳國基也加入「洗樓」行列，今日（29日）聯同公務員事務局局長楊何蓓茵，與四個公務員中央評議會及四個主要跨部門公務員團體代表，到金鐘政府合署高座「洗樓」派發區選單張，呼籲公務員緊記投票日偕親朋好友走進票站，撐區選、齊投票！



陳國基稱，很高興見到公務員團隊眾志成城、士氣高昂，連日來在工作間呼籲同事踴躍投票，亦走進社區加強宣傳區選。公務員作為特區政府管治架構的重要一員，定當全力辦好這場區選，同時要善用手上一票，以身作則，盡好「雙重責任」——盡好公民責任，以及支持並落實特區政府施政的責任，同為地區良政善治開創新篇章。

律政司義工隊也落區宣傳呼籲選民投票（林定國FB圖片）

另外，政司義工隊昨天到深水埗西九龍中心及近北河街一帶，派發宣傳單張，呼籲選民投票。律政司司長林定國在社交平台指，30人義工隊由法律改革委員會秘書長黃惠沖、法律草擬專員林少忠及律政司政務專員王學玲帶領，成員遍佈不同職系，包括政府律師、法庭檢控主任、律政書記、法律翻譯主任，及一般職系，亦有來自香港政府律師協會及律政司職員聯誼會的執委及委員。