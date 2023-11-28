區議會選舉｜12.9設區選繽紛日　一文看清免費活動及嘉年華

區議會選舉將於12月10日舉行，政府會在前夕、12月9日舉辦「區選繽紛日」，免費提供各種活動以及優惠，包括免費開放香港科學館和香港太空館、設不同嘉年華活動等，以進一步提高社會對選舉的關注度和氣氛，鼓勵市民在區議會選舉踴躍投票。



▼11月28日 區議會選舉宣傳沙田處處見▼



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政府表示，將在區議會選舉投票日前一日，即12月9日舉辦「區選繽紛日」，免費提供各種活動以及優惠，以進一步提高社會對選舉的關注度和氣氛，鼓勵市民在區議會選舉踴躍投票，當日設以下7個項目：

1. 4個嘉年華活動在全港多區進行 晚間無人機表演

4個嘉年華活動在全港多區進行，包括：

上午9時至下午6時在觀塘海濱舉行三項達人拉機挑戰賽2023；

在灣仔海濱舉行 「一個聖誕．一個維港」期間限定活動，活動時間為下午2時至6時；

油塘大本型將設商場展覽，東涌巿政大樓設流動遊戲攤位，並會安排三輛宣傳車分別停駐黃大仙、大埔及灣仔區作流動資源中心；

西九文化區會在晚上設無人機表演以及音樂會。

2. 免費開放各展館以及各多項歷史建築提供優優

當日香港科學館和香港太空館、香港藝術館的收費展覽——「香港賽馬會呈獻系列：提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展」，以及香港濕地公園會免費開放。饒宗頤文化館、香港新聞博覽館、香港浸會大學中醫藥學院—雷生春堂等歷史建築提供不同優惠，如免費公眾導賞團、贈送紀念品等。

香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、香港鐵路博物館、油街實現和香港視覺藝術中心正舉辦一系列精彩展覽，均免費入場。

3. 香港中央圖書館設「《使命》攝影展」

攝影展以保安局六支紀律部隊和兩支輔助部隊為主題，亦會安排講座及六節的導賞團，供學生參與。

香港中央圖書館被納入強檢公告。（資料圖片／鄭子峰攝）

4. 古董巴士及電動巴士展覽

環境及生態局將聯同九巴，在荔枝角月輪街車廠展出古董巴士及電動巴士，市民可免費參觀。

5. 「親子繽紛遊樂日」大募集活

教育局與團體會舉辦「親子繽紛遊樂日」大募集活動，鼓勵全港中小學及幼稚園家長和學生透過親子活動去認識自己居住的地區。

6.「綠在區區」額外積分

市民到環境保護署轄下「綠在區區」社區回收網絡進行回收，回收最少0.5公斤回收物可獲額外1210「綠綠賞」積分。

綠在區區在多個社區設立，收集市民回收的物品。（資料圖片）

7. 6個室外場「區選樂繽紛」嘉年華活動

九龍公園（功夫閣）、啟德車站廣場、香港單車館公園、天水圍銀座廣場、長洲北帝廟遊樂場及鰂魚涌公園（太極花園）等6個室外場將舉辦嘉年華活動，屆時設不同種類的運動示範、攤位遊戲及體適能測試等，設於啟德車站廣場的嘉年華活動時間為下午3時至下午5時，其餘均為下2時至下午5時。