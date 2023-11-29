政圈風聲｜航天員周五擬坐開篷巴士落區　想一睹風采要捕實油尖旺

中國載人航天工程代表團昨日（28日）抵港訪問4日，根據官方公布行程，4名航天員會參與大滙演、到訪學校交流。據了解，當局計劃安排航天員星期五可能乘開篷巴士落區在油尖旺巡遊，今次行程緊湊，最後拍板具體行程有待確定。市民想目睹航天員風采，可以把握機會！



+ 1

航天員劉伯明、王亞平、陳冬、張陸訪港4天

代表團由中國載人航天工程辦公室副主任林西強率領，4名訪港航天員包括參與中國空間站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組指令長陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家等17人。

+ 1

航天員周五擬坐開篷巴士 巡彌敦道、廟街、廣東道

官方公布今天（29日）早上，航天員獲安排與中、小學生對話，傍晚參與大滙演，民政事務總署在20間民政諮詢中心，免費派發共約5000張大匯演劃位門票，明天（30日）會到訪科大和理大，又會參與科學館的中國載人航天工程展開幕典禮，後天（12月1日）下午代表團會出席禮賓府歡送儀式，之後會經港珠澳大橋離港。

普羅市民想親身目睹航天員風采，除了領取大滙演門票，亦有另一個途徑。據了解，當局計劃安排航天員可能在行程最後一天，即星期五（12月1日）上午乘開篷巴士落區，在油尖旺巡遊，途經彌敦道、廟街、廣東道一帶，沿途觀賞香港鬧市景況，與市民揮手，如果想目睹航天員風采，可以把握最後機會。不過，航天員行程緊湊，最後具體行程及細節有待確定。

過往航天員訪港掀起航天熱潮

過往航天員訪港都是全港盛事，2003年國家首位上太空的神舟五號航天員楊利偉訪港6天；2005年神舟六號2名太空人費俊龍、聶海勝在任務結束後旋風式訪港3天，出席大球場的大匯演；2008年神舟七號3名太空人翟志剛、劉伯明和景海鵬來港，出席科學館航天展；2012年神舟九號3名太空人景海鵬、劉旺及劉洋亦隨代表團訪港，掀起航天熱潮。