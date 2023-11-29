5000人近距離看訪港航天員　陳冬：冀有港人成團員教廣東話

中國載人航天工程代表團訪港今日（29日）踏入第二日，代表團成員今日下午到紅館參與「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」。不少市民帶到小朋友到場觀看，亦有大批學生到場，坐滿紅館低層。



代表團領隊表示，來港一天多就感受到香港人對載人航天工程的興趣，他們亦期待來自香港的航天員進入祖國的空間站進行工作。



匯演播放短片回顧過去30年間航天發展

中國載人航天工程代表團訪港踏入第二日，5,000張免費門票已於昨晚全部派出，不少市民帶到小朋友到場觀看，亦有大批學生到場，坐滿紅館低層。匯演有多位歌手表演，播放數段短片，讓觀眾回顧過去30年間的發展歷程和成就，代表團成員亦在大匯演上分享太空生活的經歷。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，令中國航空工程成功的其中一個因素是中央政府以及全國人民的大力支持。他說來港一天多，團員就感受到香港人對載人航天工程的熱情和期許，是一種巨大的鼓舞。他又提到，航空工程的成功亦離不開全團航天員的奮力，才能實現國家的千年夢想。

他表示，第四批預備航天員選拔擴大至港人，「我們也早日期待有來自香港的航天員進入祖國的空間站進行工作」，現時選拔進入最後階段，亦有香港的候選人在內。他指，香港的航天員進入空間站可以開展香港的科學項目，也可以更好地與中小學生進行互動。

「神十四」陳冬：香港變化大 不變的是粵語太難

神舟十四號乘組航天員陳冬表示，時隔6年再次訪港，香港發展快速，變化十分大，對此感到驚嘆；不過，唯一不變的是「粵語太難」。他笑言相信問題不久以後就會解決，因為香港人有機會加入航天員團體，「到時候可以向他請教。」

他表示，經過6年中國空間實驗室變成了空間站，空間更大，生活更加舒適，科技儀器增加，感到十分幸福。全體航天人員未來會繼續盡全力把太空的「家」建好、利用好、維護好。

神舟十五號乘組航天員張陸與市民分享失重狀況工作的經驗。他表示，在太空所有物件只要輕輕一推就會移動，在欣賞表演時看到攝影師背著沈重的器材在台上移動拍攝，「如果攝影師老師有機會上太空，無論背著多重的機器，都感覺不到重量，一定可以拍出更多美麗的景色。」

楊利偉升空 燃點王亞平的女太空人夢

參與中國空間站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明表示，在2008亦曾參加神舟七號的出艙任務，當時克服了各種困難，才成功出艙20多分鐘；在2021年在空間站出艙，他形容是次出艙「意義非常重大」，因為曾在2014年一次分享會提到，「有一天我中要在我們中國的空間站，實現一次人力完美配合的出艙。」

神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組航天員陳冬表示，看著神州5號載著楊利偉在2003年升上太空，令她擁有了飛天夢，「我們中國有了第一國男航天員，甚麼時候才會有女航天員呢？」

神舟十三號乘組航天員王亞平，看著神州5號載著楊利偉在2003年升天，令她擁有了飛天夢。（廖雁雄攝）

到來觀看匯演的小學二年級學生蔡同學指，大匯演中對太空人分享生活印象最深，特別是提到他們在失重狀態下生活的經驗。

本身對航空科技感興趣的Andy同樣表示，對太空人分享生活印象最深，見到他們感到十分開心。他對他們失重狀態下的分享最感興趣，「因為我哋唔喺失重狀態之下，感受唔到。」